El mundo está de cabeza. Esta semana una serie de acontecimientos demostraron que la irresponsabilidad es una constante en las decisiones de los gobernantes mundiales. Donald Trump cambió de parecer una y otra vez sobre la guerra comercial con China . Después de que la semana pasada se llamó a sí mismo “el elegido” para librar la guerra comercial contra Beijing, el fin de semana ordenó, cual dictador, que las empresas norteamericanas salieran del país asiático y llamó a Xi Jinping su “enemigo”. Pero al día siguiente dijo que no hablaba en serio y que las negociaciones con el “gran líder de China” continuarían su curso.

Patrick Crusius confesó a la polícia que su fin era “matar a tantos mexicanos como le fuera posible”. En Europa, el caso más preocupante tiene que ver con el brexit, una idea alimentada por el nacionalismo británico en oposición a formar parte de la Unión Europea (UE). Boris Johnson, el primer ministro desde hace un mes, no solo ha insistido en salirse de la UE sin acuerdo , lo que produciría una catástrofe económica; también lo ha hecho con su exigencia de eliminar la salvaguarda irlandesa, mecanismo que prohíbe trazar una frontera física entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Hacerlo viola lo pactado en el acuerdo de paz del Viernes Santo, que puso fin a un conflicto que dejó más de 3.000 muertos. La violencia acecha en la isla.

China tampoco se salva de los efectos de un nacionalismo represivo. El carácter autoritario del presidente Xi Jinping cierne su control sobre las regiones autónomas y administrativas, ignorando que muchas de ellas no se identifican culturalmente con China continental. Hong Kong lleva dos meses reclamando más democracia ante la molestia evidente de Beijing. Taiwán, a pesar de tener su propio Gobierno y poseer independencia de facto, es objeto de amenazas de China, que la considera una provincia rebelde “que debe y será reincorporada”, como dijo en enero Xi. Tanto el Tíbet como Sinkiang, provincias vecinas, cuentan con movimientos secesionistas. Los uigures, tribu étnica musulmana asentada en la provincia de Sinkiang, han sido víctimas de atropellos a los derechos humanos. Una investigación periodística de la BBC confirmó la existencia de campos de concentración donde millones de ellos son “educados ideológicamente”. El Comité contra la Discriminación Racial estima que en estos campos se encuentran retenidos “entre decenas de miles y un millón de personas”.

Por su lado, el presidente ruso Vladimir Putin no ha escondido sus delirios imperialistas. En 2014 anexó ilegalmente a su territorio la península de Crimea, perteneciente a Ucrania, lo que le valió el repudio de la comunidad internacional. La historia puede repetirse en los Balcanes, donde Moscú esgrime los mismos argumentos. Así, Putin busca influir sobre la región y alejarla de la UE, y en especial de la OTAN.

Desde los británicos que se oponen a un brexit sin acuerdo hasta los manifestantes prodemocracia de Hong Kong, los ciudadanos protestan contra las decisiones de sus líderes.

Tan solo el fin de semana pasado, y como respuesta al anuncio de Beijing de subir las tarifas a las importaciones estadounidenses, el magnate calificó a China de “enemiga” y ordenó a las empresas gringas devolverse a su país, como si se tratara de un caudillo tropical. Al final, desde Biarritz, donde se llevó a cabo la cumbre del G7, el republicano matizó sus palabras y dijo que tenía “dudas” sobre sus declaraciones y anunció que seguirán en marcha las negociaciones con Beijing.

China y Estados Unidos representan el 40 por ciento del comercio mundial, por lo que las consecuencias de sus peleas afectarán a las economías del planeta. Si Washington insiste en aumentar las tarifas de los productos chinos, esa nación bajará su producción y eso implica que ya no comprará tantos bienes como antes. ¿A quién afectaría eso? A países con alta producción industrial como Alemania, Italia o Francia, que dependen fuertemente del mercado global, tal como aseguró Peter Goodman, periodista económico del diario The New York Times.

Ante la incertidumbre de las negociaciones, los inversionistas, empresarios o compradores de materias primas ya no pueden tomar decisiones a largo plazo, sino que tienen que estar pendientes, día tras día, de los ataques de Trump. A su vez, la guerra comercial afecta el precio del dólar en los mercados internacionales, lo que también pone en apuros a países con monedas poco estables, como Argentina.

Las armas de los locos

Las potencias utilizan su poder militar para combatir males comunes como el terrorismo del Estado Islámico, por ejemplo. Pero también lo hacen para atemorizar a sus rivales en la disputa por el control geopolítico global, como demuestra la carrera armamentística entre Estados Unidos y Rusia. Todo apunta a que el nuevo objetivo de los dos consiste en desarrollar misiles de largo alcance que impacten cualquier punto del planeta, además de estar equipados con ojivas nucleares.

El think tank Brookings Institution, en su informe ‘Manejando el riesgo: armas nucleares y geopolítica’, afirma que el hecho de que Washington y Moscú se hayan retirado del Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, firmado en 1987, crea un pésimo precedente. Como si se tratara de una competencia para comprobar quién es más poderoso, los dos países han hecho lanzamientos de misiles de prueba en las últimas semanas, tal como lo suele hacer cada tanto Kim Jong-un en Corea del Norte para atemorizar a sus enemigos.