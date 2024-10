Cónsul de Colombia en Valencia habla en SEMANA: reconoce colombianos afectados y posibles desapariciones por trágicas inundaciones

Las inundaciones en Valencia y sus zonas aledañas tienen en vilo a miles de familias de colombianos que viven en el territorio español. Según se tiene registro de parte del consulado, más de 100.000 compatriotas viven en la Comunidad Valenciana, siendo la mayor comunidad de inmigrantes que viven en la zona. Por lo cual, la situación habría afectado a varios connacionales. Gillian Maghmud, cónsul de Colombia en la Comunidad Valenciana, habló en SEMANA sobre la situación.

SEMANA: ¿Cuál es el balance de la situación?

Gillian Maghmud (G.M.): Realmente está muy pronto para hacer el balance porque, por ejemplo, en el tema de los fallecidos, hasta ahora se está dando inicio a la identificación de los fallecidos, entonces todavía no conocemos sus nacionalidades. No es posible saber si tenemos connacionales colombianos dentro de los fallecidos.

En el tema de los desaparecidos, la Cancillería dio una cifra de dos desaparecidos esta mañana. Esa cifra ha ido variando constantemente, es una cifra que cambia, minuto a minuto, porque se reportan constantemente nuevos desaparecidos, pero asimismo se van localizando otros, porque hay muchas zonas que están sin electricidad, sin señal telefónica. Entonces, hay muchas personas que están en un lugar seguro, pero están incomunicadas, y a medida que han logrado acceder a algún medio de comunicación, han ido dando aviso que están bien.

Igualmente, los rescatistas no han culminado labores, todavía hay activas labores de rescate. Esta mañana, por ejemplo, fueron rescatados dos connacionales por los rescatistas. Entonces también hay que esperar a que culminen esas labores para poder tener un balance definitivo de los afectados.

Un hombre arroja agua desde su casa después de las inundaciones en Valencia, España, el martes 29 de octubre de 2024. | Foto: AP

SEMANA: ¿Hay colombianos que se han comunicado directamente con ustedes para reportar heridas o daños en sus hogares?

G.M.: Sí, hay connacionales que se han comunicado para solicitar asistencia de tipo refugio, alimentaria y ya nosotros la estamos gestionando aquí con las entidades locales; sin embargo, lo principal que hemos recibido es eso, reportes de desaparecidos. Sería un poco irresponsable dar ahorita una cifra porque va cambiando todo el tiempo. Reportan muchos, pero luego van apareciendo otros. Hay que esperar. Paciencia.

SEMANA: Cónsul, ¿cómo se han vivido estas horas de angustia para la gente en Valencia?

G.M.: Ha sido muy angustiante, esto es algo sin precedentes, es una catástrofe de magnitudes históricas para la que, por supuesto, nadie está preparado. El Consulado lo que ha hecho, primeramente, ha sido habilitar una línea de atención de emergencias que es a través de la cual hemos estado recibiendo todas las solicitudes. Yo, me he estado desplazando físicamente a los refugios, a los pocos que están accesibles, porque también muchas vías de acceso están cortadas. Para estos refugios me he estado desplazando para verificar con nacionales colombianos y para divulgar el número del Consulado, por si llegan allí colombianos.

Afortunadamente, en Valencia capital, en el centro de la ciudad, no ha habido mayores afectaciones. La mayoría ha sido en poblaciones aledañas, rurales, a las afueras de la ciudad, donde viven muchos colombianos, porque la mayoría de colombianos no viven en el centro de Valencia, entonces es muy angustioso, pero el Consulado está haciendo todo lo que está al alcance para dar la asistencia.

Los residentes limpian la calle junto a los autos amontonados después de ser arrastrados por las inundaciones en Valencia, España, el miércoles 30 de octubre de 2024. | Foto: AP

SEMANA: ¿Cuántos colombianos hay en la Comunidad Valenciana?

G.M.: Hay un subregistro muy importante, eso hay que mencionarlo porque, por ejemplo, en nuestro registro consular tenemos unos 62.000, sin embargo, acá, según las cifras de la administración española, hay cerca de 100.000. Tener en cuenta que el Consulado cubre toda la Comunidad Valenciana y toda la región autónoma de Murcia. Entonces sí, la administración española dice que cerca de 100.000. Somos la principal nacionalidad extranjera en la Comunidad Valenciana.

Una mujer mira por su balcón a los vehículos atrapados en la calle durante una inundación en Valencia. | Foto: AP

SEMANA: ¿Cuál es el llamado para los colombianos que han sido afectados y para sus familias que están pendientes de su situación?

G.M.: Primero, a las familias que no se desesperen, que como lo mencionaba, el suministro de electricidad y la señal telefónica no está disponible en muchas zonas, entonces, muy posiblemente, su familiar esté en un entorno seguro, solamente que está incomunicado. Entonces no desesperarse.

Y lo segundo, solicitar, encarecidamente, que no congestionemos la línea de atención de emergencias porque está muy congestionada y con muchas solicitudes que no tienen nada que ver con la emergencia, sino solicitudes para otro tipo de trámites consulares o incluso muchos periodistas solicitando información.