Ana Mauad, doctora en Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia y docente de la Universidad Javeriana, le dijo a SEMANA que “la decisión de no hacer públicos los datos del virus es el movimiento más autoritario de Bolsonaro desde que la crisis empezó. Por eso la opinión pública respondió tan rápido, obligando al Gobierno a revertir esa decisión”.

Todo ello sembró desconfianza desde varios sectores, que han decidido llevar las cifras de la emergencia por su cuenta . Los principales medios de comunicación, entre ellos el Grupo Globo, Estadão, Folha y UOL, basados en los informes de las secretarías regionales de salud, señalaron en su primer registro 849 fallecimientos, 170 más que los publicados en el balance oficial. El Congreso también indicó que establecería un centro de cómputo de víctimas de la pandemia. El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, le advirtió a Bolsonaro que investigará las estadísticas ofrecidas por el Gobierno y apuntó que “es urgente que el Ministerio de Salud divulgue los números con seriedad, respetando a los brasileños y en horario adecuado. No se juega con las muertes y los enfermos ”.

A Bolsonaro la crisis se le ha salido por completo de control. En forma tan alarmante como la pronunciada curva de contagios en el país, el mandatario ha convertido la emergencia en un instrumento político. En lo que va de la pandemia, han salido dos ministros de Salud por contravenir sus intereses. Luiz Henrique Mandetta, quien dejó el cargo en abril, denunció en una entrevista con Buzzfeed News que el ministerio está a cargo de “militares sin ningún conocimiento sobre salud y sin compromiso con la salud”.

Bolsonaro también ha amenazado a los gobernadores regionales que han decidido confinar sus territorios para protegerlos de la enfermedad. Pero en las grandes ciudades ha hecho pesar su poder con catastróficas consecuencias. En São Paulo, por ejemplo, postergó hasta donde pudo el confinamiento, y como consecuencia en la ciudad han muerto más de 10.000 personas por covid-19.

A pesar de que los datos hablan por sí solos, Bolsonaro sigue empeñado en reanudar del todo las actividades económicas. Las dos grandes urbes, São Paulo y Río de Janeiro, cedieron ante la insistencia del gabinete de Bolsonaro y reabrieron los centros comerciales esta semana, con lo que se expusieron a un nuevo ascenso de los casos. Según Mauad, “la apertura de los centros comerciales es resultado de una presión del sector económico, pero no tiene ningún soporte técnico ni respaldo de investigadores de la epidemia. No hay planes específicos para la economía. Más allá de aprobar una ayuda para el sector informal, no se debate sobre qué hacer con las universidades privadas, el agronegocio o el sector cultural”.