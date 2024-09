¿Desea obtener la residencia permanente en los Estados Unidos? Estos son los pasos que debe seguir

La Green Card es la tarjeta de residente permanente que se usa para vivir, estudiar y trabajar en los Estados Unidos de manera legal. Bajo la administración del gobierno de Joe Biden, se tomó la decisión, desde el pasado mes de julio del presente año, de realizar el programa Keeping Families Together, con cuál se busca que los inmigrantes que tengan un vínculo conyugal en los Estados Unidos puedan tener este beneficio.

El programa Keeping Families Together que traduce (Mantener a las Familias Unidas) emitido por el gobierno de Joe Biden, busca ayudar a un total de 500.000 migrantes, entre ellos se estima que hay 50.000 menores de 21 años, que aún son considerados ilegales en el territorio Estados Unidos.

“No me interesa jugar a la política con la frontera o la inmigración, me interesa resolver problemas, tampoco me interesa separar a las familias”, dijo Donald Trump quien acto seguido insistió en que se podría dar “la deportación más grande de migrantes de la historia en su primer día de mandato”, si gana las elecciones el próximo 5 de noviembre. Este suceso migratorio sucedería en el momento que Trump tome la determinación de cerrar la frontera con México.