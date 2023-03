Despertó con una serpiente enorme entre las cobijas y esto sucedió; “revisen la cama en las noches”

- Foto: Facebook: Zachery's Snake and Reptile Relocation

- Foto: Facebook: Zachery's Snake and Reptile Relocation

Un despertar que se convirtió en pesadilla, eso fue lo que tuvo que vivir una persona en Australia luego de que sintiera algo moviéndose bajo la sábana. La responsable, una enorme serpiente marrón oriental que se encontraba deslizándose en las piernas de su compañero de velada.

El hecho se presentó este lunes al oeste de Gold Coast en Queensland, hasta allí tuvo que llegar un experto en manejo de serpientes y así brindar ayuda de la víctima del tremendo susto.

Por medio de sus redes sociales, Zachery’s Snake and Reptile Relocation compartió este caso que tiene con los pelos de punta a miles de usuarios en redes sociales, quienes califican como uno de sus mayores temores lo sucedido en Australia.

Por esa razón, los expertos en el manejo de estas especies entregaron una recomendación a todas las personas que le temen a las serpientes.

A la serpiente marrón oriental no le gustó mucho la llegada de los expertos, ya que se encontraba completamente cómoda y adormecida debido al lugar tan confortable en el que se encontraba. - Foto: Facebook: Zachery's Snake and Reptile Relocation

“¡Revisa la cama cuidadosamente esta noche!”, señaló el experto en la publicación en donde compartió fotografías de la víbora.

Según reportó este servicio de rescate animal, la serpiente marrón oriental no le gustó mucho la llegada de los expertos, ya que se encontraba completamente cómoda y adormecida debido al lugar tan confortable en el que se encontraba.

“Esta serpiente marrón del este se reubicó de manera segura”, reportó la compañía dedicada al rescate y reubicación de especies exóticas en Australia.

El hecho se presentó este lunes al oeste de Gold Coast en Queensland, hasta allí tuvo que llegar un experto en manejo de serpientes y así brindar ayuda de la víctima del tremendo susto. (Imagen de referencia) - Foto: Getty Images

En las fotografías se puede observar a la serpiente algo perturbada con la presencia de quienes buscaban reubicarla, además era evidente cómo una parte de su cola aún permanecía bajo la sábana. Afortunadamente, el proceso de captura se realizó de manera segura y el reptil fue reubicado en su hábitat natural.

Por el momento se desconoce la identidad de la persona que se llevó la sorpresa al despertar, sin embargo, salió ilesa del sorpresivo encuentro.

“Menos mal que no estaba en mi cama me hubiera muerto del susto”; “¡Mejor revisa debajo de las sábanas antes de acostarte esta noche! 😳”; “Dios mío, nunca podría volver a dormir 😱”; “Estaré durmiendo en el sofá esta noche 😳”; “¡Dios mío! No estaría durmiendo en esa cama esta noche si fuera mía”, fueron algunos comentarios a la publicación.

Este tipo de interacciones entre humanos y especies exóticas son muy comunes en un país como Australia, en donde su amplia riqueza de fauna aumenta las probabilidades de encuentros entre el mundo salvaje con los ciudadanos.

El mes pasado se hizo viral en redes sociales un video grabado en Malasia, allí dos serpientes pitón que se apareaban, caen del techo de una casa debido a su gran tamaño y peso.

Los equipos de rescate de la provincia de Lorong Permai, Malasia, llegaron al lugar y se dieron cuenta de que unas pitones se encontraban justo de donde salían los extraños sonidos.

Con herramientas especiales comenzaron a sacarlas, sin tener en cuenta que el techo se les vendría encima debido a que eran gigantes.

El mes pasado se hizo viral en redes sociales un video grabado en Malasia, allí dos serpientes pitón que se apareaban, caen del techo de una casa debido a su gran tamaño y peso. - Foto: Getty Images

Los gritos de asombro de los habitantes de la casa se escuchaban en la grabación, mientras los profesionales de la guardia civil hacían su trabajo.

Al final lograron capturarlas y llevarlas a un sitio seguro. Eso sí, el susto de la familia por haber tenido a estos dos gigantes animales como residentes en su casa y, sin saberlo, quedará presente en sus vidas.

El video de este hallazgo se hizo viral en redes sociales debido al gran tamaño de las serpientes, esto mientras el techo de la casa afectada se cae a pedazos. La recomendación de los especialistas en el manejo de estas especies es llamar a los organismos ambientales correspondientes para que le den manejo a la situación.