Detrás de uno de los mayores escándalos empresariales de la historia; así se hizo el documental El escape de Carlos Ghosn

Era 2018 y Nissan se convertía en la gran potencia de la industria automotriz tras lograr casi dos décadas de gran alivio financiero por el poderoso mandato del brasileño Carlos Ghosn. No obstante, lo que había hecho desde el 2001 se derrumbó al descubrirse las verdades de lo que había habido detrás de su gestión.

No en tanto, es firme defensor de sus actividades ejecutivas y cree firmemente que se le estaba procesando de manera totalmente inapropiada, por lo que ha pedido más de una vez que se le impongan las medidas correctivas necesarias a la justicia nipona por lo que vivió.

“Los japoneses que acusaron a Ghosn, su esposa, tienes a los tipos que lo ayudaron a escapar, todos narrando la historia paso a paso y eso es todo lo que sueñas como documentalista. Eso lo convierte en lo más convincente. El género del documental ha cambiado, sí, eso es lo que creo que con el crecimiento de los streamers y están ahora al mismo nivel que las películas de ficción. Creo que los valores de producción han subido y la gente no quiere que los documentales se sientan como si estuvieras haciendo la tarea de la escuela, quieren que se sienta como si estuvieras viendo una película, lo sabes, eso es realmente emocionante como director, sabes, comenzamos hace 10 años en esto y yo estaba haciendo películas, no era así. Sin embargo, ahora también hay una presión porque tienes que cumplir. Son cosas que se sienten y eso se logra con un buen presupuesto, pero no el mismo presupuesto que tendrías si estuvieras haciendo una película de ficción, lamentablemente”, agregó sobre la realización.