Día mundial de la alimentación: ¿por qué quienes producen comida son los que más hambre padecen?

1 de cada 9 personas en el mundo sufre hambre. Foto: Getty Images

En el mundo, 1 de cada 9 personas no tiene suficiente comida para llevar una vida activa y sana. Casi la misma cantidad de personas viven debajo de la línea internacional de pobreza, que es menos de USD$1,90 por persona por día. Pero el hambre y la pobreza no se limitan a los países en desarrollo. Más de 37 millones de estadounidenses no pudieron permitirse comer lo suficiente en 2018.

Más desperdicio, más hambre

En el mundo se produce suficiente comida para alimentar hasta 10.000 millones de personas, cuando hay solo unos 7.500 millones.