Donald Trump ataca: “Israel no va a existir en dos años” si Kamala Harris gana la presidencia, dice en el debate

El magnate se fue en lanza en ristre contra Kamala y le dijo que era claro que ella “odia” a Israel. “Odia a Israel. Ni siquiera se reunió con Netanyahu cuando él fue al Congreso a pronunciar un discurso muy importante. Ella se negó a estar allí porque estaba en una fiesta de una hermandad de mujeres. Si es presidenta, creo que Israel no existirá dentro de dos años”, aseguró.

Trump siempre ha tenido la defensa Israel como una de sus banderas. Hace unos días, aseguró que él era el único que podía evitar una tercera guerra mundial. “Si yo no gano estas elecciones, Israel, con la Camarada Kamala Harris al timón de Estados Unidos, está condenado. Israel desaparecerá en un año o dos años y ya no existirá. Mejor que yo gane o van a tener problemas como nunca tuvieron”, dijo.

También ha dicho que solucionará el conflicto entre Rusia y Ucrania de manera sencilla “en 24 horas” si fuera elegido. “Tengo un plan muy preciso para parar a Ucrania y a Rusia. Y tengo una cierta idea -quizá no un plan, pero sí una idea- para China”, aseguró durante una reciente entrevista. “Pero no puedo darte esos planes, porque si te los doy, no voy a poder usarlos, serán muy infructuosos. Parte de ello es la sorpresa, ¿de acuerdo?”, agregó.