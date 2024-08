Donald Trump expresó que le gustaría incluir a Elon Musk en su gabinete, en caso de ser reelegido como presidente

En una entrevista con Shawn Ryan, presentador del programa ‘The Shawn Ryan Show’, que aún no se ha transmitido, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que aunque le interesaría contar con Musk en su equipo, no estaba seguro de si Musk podría asumir este rol debido a sus múltiples compromisos actuales.

Ryan le preguntó a Trump si mantener a Musk en el gabinete requeriría que hiciera algo con inteligencia artificial a lo que Trump respondió: “Él quiere involucrarse ahora. Mira, él está a cargo de grandes empresas y todo eso, así que realmente no puede. No creo que él sea capaz de manejar el trabajo del gabinete. Yo lo pondría en el gabinete, sin duda. Pero no sé cómo podría hacerlo con todas las cosas que tiene en marcha”, dijo Trump.