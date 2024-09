Donald Trump vs Kamala Harris: las frases de cada uno en el debate que resultaron falsas

“Los inmigrantes se comen las mascotas”

En Springfield (Ohio) no hay pruebas que la respalden. Tras el comentario de Trump, el moderador David Muir señaló que ABC News se había puesto en contacto con el administrador de la ciudad de Springfield, quien confirmó que no ha habido informes de mascotas dañadas, heridas o maltratadas por la comunidad inmigrante. Según otros medios de comunicación, las autoridades de Springfield aseguran que no han recibido ninguna denuncia creíble de inmigrantes que hayan secuestrado o devorado mascotas. En sitios web conservadores, DW ha encontrado artículos que afirman que los inmigrantes hacen daño a los animales, pero no aportan ninguna prueba.