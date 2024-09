¿Quién ganó el debate entre Donald Trump y Kamala Harris? Esto dice la prensa de Estados Unidos

“En las partes más pro-Trump de X que terminan en mi feed , veo mucha rabia contra los moderadores. ¡Que no es lo que se tiene cuando se siente que el candidato se desempeñó de manera excelente! ¡Espero que los votantes indecisos hayan visto esto”, aseguró el columnista Shadi Hamid sobre las rectificaciones que vivió el expresidente por parte de los periodistas de ABC.

“Harris se estaba presentando a un número significativo de estadounidenses. El trabajo de Trump era desacreditarla. Harris fue clara y contundente y creo que hizo que muchos votantes indecisos pensaran, como mínimo, que es totalmente seguro votar por ella, y probablemente ganó algunos de ellos directamente. Trump estuvo a la defensiva casi toda la noche. No pudo formular un ataque claro contra Harris porque seguía obsesionado con atacar a Biden”.

“Trump tuvo un entorno rico en objetivos en Harris. Disparó al azar y falló la mayoría de sus tiros. Ella superó mis expectativas, pero creo que aun así resultará como un guion. El guion triunfa sobre la indisciplina exagerada y furiosa de Trump. Creo que los moderadores se inclinaron bastante hacia Harris. Pero eso no es excusa para el mal desempeño de Trump. Como demostró Harris, responder las preguntas no es obligatorio”, dice Jason Willick .

“Trump ganó el debate, no solo contra la estridente y poco auténtica Kamala Harris, sino contra los moderadores parciales de la cadena ABC, David Muir y Linsey Davis, que reforzaron el débil desempeño de Harris y la ayudaron a evadir el debate político sustancial y la rendición de cuentas por los numerosos fallos de la administración Biden. A pesar de tener tres oponentes en lugar de uno, Trump fue en su mayor parte coherente y sincero, esquivó los ataques cliché de Harris con eficacia”.

Por su parte, el Boston Globe , si bien consideró que fue una contienda reñida, le dio la victoria a Kamala Harris, asegurando que en términos de estrategia, Harris fue inteligente al pasar a la ofensiva con comentarios sobre el tamaño de la multitud de sus seguidores y sus problemas legales. Además, cuando se enfrentaba a preguntas que no le gustaban, las evitaba hábilmente y cambiaba la conversación hacia temas que quería abordar, pero aseguran que no fue brillante y desperdició una oportunidad.

“Si Harris gana, no será por este debate. En general, tuvo un desempeño adecuado, pero en una carrera empatada, necesitaba hacer más que simplemente estar ‘bien’. Tuvo la oportunidad de mostrar algo muy diferente de los viejos Biden y Trump, de los que los votantes están hartos de oír hablar. Se rebajó a ser la oponente de Trump”, dice el medio.

“Sin embargo, en el contexto de la campaña, Trump probablemente no perdió ningún voto debido a este desempeño. Por lo tanto, si bien su desempeño puede haber sido mediocre, probablemente no le haya costado ningún apoyo. El principal objetivo de Trump era evitar causar daño. Aunque hizo varios intentos de perjudicar sus propias posibilidades, no hubo un solo momento desastroso que se recuerde en los libros de historia, ni siquiera la semana que viene”, asegura el Boston Globe.