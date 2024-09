Dura crítica de universidad católica belga al papa Francisco por su postura sobre el papel de las mujeres en la sociedad

En una carta leída en voz alta en el escenario con el papa escuchando atentamente, los estudiantes señalaron que la histórica encíclica medioambiental de Francisco de 2015 Laudato Si (Alabado seas) prácticamente no menciona a las mujeres, no cita a ninguna mujer teóloga y “exalta su papel maternal y les prohíbe el acceso a los ministerios ordenados”.

La universidad de Lovaina afirmó que esa terminología no tiene cabida en una universidad ni en la sociedad actual. Enfatizó el punto con el entretenimiento para el evento con una interpretación de jazz del himno LGBTQ+ de la cantante Lady Gaga Born This Way.