Lo más curioso del caso, es que el decreto, si bien se encuentra actualmente vigente, corresponde a mediados del siglo anterior, más precisamente al año 1954. Pese a que a muchas personas le ha sonado como ‘deschavetado’ el decreto, sus autoridades locales, en declaraciones a medios internacionales, han puntualizado que pese a ser objeto de burlas, la legislación en últimas ha demostrado ser muy efectiva, pues no han detectado presencia de seres extraños y objetos voladores no identificados.

Según explican medios internacionales, para el momento de la emisión de esta normativa, el temor de la población de la época, no se refería solo a la presencia de seres extraños, sino a las consecuencias que eventualmente ello traería sobre sus viñedos, más aún, si algún ‘platillo volador’ decidían aterrizar en los campos de dicha viña francesa.

Así, el artículo número uno de referido decreto versaba sobre la prohibición del “sobrevuelo y aterrizaje”, así como el ‘despegue’ de naves no identificadas, “independientemente de su nacionalidad”.

El tema de los ovnis ha tomado especial relevancia en las últimas semanas, luego de que un grupo de funcionarios de los servicios especiales de Estados Unidos comparecieran ante las autoridades de la Cámara de representantes de su país para revelar que en efecto el Estado sí adelanta una investigación especial en torno a la existencia de elementos voladores no identificados, y seres extraterrestres que han ingresado al planeta.

En dichas declaraciones, funcionarios han advertido que si bien no son testigos presenciales ni pueden dar fe testimonial de la existencia de pruebas y archivos en el Pentágono, sí han escuchado sobre tal existencia. El tema también implica un gran asunto de seguridad nacional, en tanto muchos de los objetos voladores no identificados, no necesariamente se refieren a elementos extraterrestres, pero sí a elementos posiblemente espías impulsados por otros gobiernos.