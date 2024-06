El debacle de Macron: el presidente francés se juega sus últimas cartas en una inédita elección tras su derrota contra la derecha

Macron ha intentado ponerse la capa de superhéroe, pero no terminó cumpliendo con nada. Todos los años manifestantes en su contra paralizaron el país, famosas son las protestas de los chalecos amarillos en 2018. Manejó mal el manejo de la migración masiva, que generó rechazo en la población. El sistema de salud colapsó por cuenta de la Covid-19. No cumplió los compromisos climáticos e impulsó una polémica e impopular reforma pensional. Además de no disminuir la desigualdad y la pobreza, una de sus banderas.