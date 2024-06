Él es Miguel Cárdenas, mercenario colombiano capturado por Rusia; revelan video de su interrogatorio: “Terminaron acribillándonos”

Miguel Cárdenas, mercenario colombiano en poder del ejército ruso

“Ucrania nos mintió”: mercenario colombiano capturado por Rusia

“Con los ucranianos no teníamos mucho contacto, íbamos y recibíamos la comida y otra vez nos aguardábamos en una especie de sótano y no nos dejaban salir porque había drones”, explicó el expolicía colombiano en el video.

“Yo me rendí al ejército ruso, puesto que no quería fallecer, igual que mis otros compañeros; me di cuenta de que Ucrania en ese punto nos mintió porque nos dijo que solamente íbamos a cuidar y terminamos, como se dice, fue acribillados”, dijo Cárdenas.