El hijo del presidente, Joe Biden, es acusado de fraude fiscal por la justicia federal de EE. UU.

Hunter Biden fue acusado a última hora del jueves por nueve cargos de fraude fiscal, la segunda vez este año que el hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha sido acusado por un fiscal especial que investiga sus tratos personales y comerciales.

Hunter Biden “se comprometió en un plan de cuatro años para no pagar al menos 1,4 millones de dólares en impuestos federales que debía por los años fiscales de 2016 a 2019″, dijo el fiscal David Weiss en una acusación de 56 páginas presentada en la corte del distrito de California.

Biden fue acusado de nueve cargos por no declarar y pagar impuestos, evasión y por hacer declaraciones falsas de devolución de impuestos, dice la acusación.

Los nuevos cargos se proyectan como una nueva vergüenza para Joe Biden, en un momento clave en la carrera por su reelección en 2024 y con los republicanos acusándolo de beneficiarse de los negocios de su hijo en el extranjero.

El presidente Joe Biden y su hijo Hunter Biden llegan a Fort McNair, el domingo 25 de junio de 2023, en Washington. Hunter Biden ha sido acusado de posesión de armas como delito grave. | Foto: AP

Los cargos que se le imputan a Hunter Biden ponen en tela de juicio la reelección de su padre como presidente el próximo año. | Foto: getty images

El hijo menor del presidente estadounidense antes fue acusado por mentir sobre su uso de drogas en una solicitud federal para comprar un arma, y se declaró inocente.

Joe Biden ha insistido en que apoya a su hijo pese a su comportamiento problemático.

La nueva imputación afirma que Hunter Biden ganó más de 7 millones de dólares entre 2016 y 2020, dinero que destinó a darse “un estilo de vida de gastos extravagantes” y por el cual “decidió no pagar impuestos”.

Añadió que en ese periodo “gastó este dinero en drogas, acompañantes y novias, hoteles de lujo y renta de propiedades, carros exóticos, ropa, (...) todo menos sus impuestos”.

Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, llega a la corte el miércoles 26 de julio de 2023 en Wilmington, Delaware. (AP Foto/Julio Cortez) | Foto: AP

Los republicanos abrieron una investigación de juicio político en el Congreso para probar una supuesta conspiración criminal de la familia Biden, pero no han suministrado pruebas que comprometan al presidente con un delito.

Hunter es abogado formado en Yale y lobista devenido en artista, sin embargo su vida se ha visto empañada por el alcoholismo y su adicción al crack.

Biden: “si Trump no fuera candidato, no estoy seguro de que me presentaría”, sobre reelección en 2024

El presidente estadounidense Joe Biden dijo este martes que “si Trump no fuera candidato, no estoy seguro de que me presentaría” a un segundo mandato en las elecciones presidenciales de 2024. “Pero no podemos dejarlo ganar”, añadió el demócrata de 81 años en un evento de donantes demócratas cerca de Boston (noreste), al referirse al expresidente republicano.

Joe Biden, cuya campaña tiene dificultades para despegar, afirma estar mejor posicionado para derrotar de nuevo a Donald Trump. El demócrata, cuya edad inquieta a los votantes y que se ve en aprietos para promover sus resultados económicos, repite con frecuencia que la democracia misma está en juego en esta nueva confrontación anunciada con el magnate inmobiliario.

Pese a su impopularidad y salvo por un cambio sorpresa en los planes o un grave problema de salud que lo obligue a retirarse, Biden está casi seguro de ganar la nominación de su partido para las elecciones de noviembre de 2024. Donald Trump, por su parte, es hasta ahora el gran favorito de las primarias republicanas, esto a pesar de la serie de problemas judiciales que lo atraviesan.

Como parte de estos procesos, los fiscales federales de Estados Unidos revelaron este martes que presentarán evidencia que prueba que Donald Trump estaba determinado a quedarse en el poder “a cualquier costo”, dentro del juicio al expresidente por conspirar para revertir el resultado de las elecciones de 2020, la cual perdió en su momento contra Joe Biden.

La oficina del fiscal especial, Jack Smith, afirmó en un expediente que Trump tiene antecedentes de “sembrar desconfianza” en los resultados electorales y que repetidamente se negó a comprometerse con una transición pacífica del poder en caso de perder frente al demócrata Joe Biden, alegando una serie de acusaciones infundadas de un fraude electoral, asegurando que él había ganado la elección por mucho.

“El gobierno presentará pruebas de esa negativa como una evidencia intrínseca de las conspiraciones del acusado, pues reflejan su plan para permanecer en el poder a cualquier costo, incluso en momentos de potencial violencia”, dijeron los fiscales en declaraciones a la prensa sobre el caso que existe contra el expresidente republicano.