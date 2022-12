El Papa cuestiona brecha salarial de género: “¿Por qué una mujer tiene que ganar menos?”

El papa Francisco ha estado en el centro de medios internacionales desde este fin de semana, luego de que ABC de España publicara su entrevista con el pontífice en la que abordó desde política hasta los casos de abuso sexual que han sacudido a la institución. En esa conversación, Francisco también admitió que ya presentó su carta de renuncia si un problema de salud a futuro le impide continuar.

“Yo ya he firmado mi renuncia. Era Tarcisio Bertone el secretario de Estado. Yo la firmé y le dije: en caso de impedimento por cuestiones médicas o qué sé yo, acá está mi renuncia. Ya la tienen. No sé a quién se la habrá dado el cardenal Bertone, pero se la di cuando era secretario de Estado”, dijo el jerarca. Esta no es la primera vez que plantea la posibilidad de dimitir, también lo ha hecho en recientes viajes apostólicos.

En esta jornada, el jerarca de la Iglesia Católica arremetió contra la diferencia en el trato que reciben las mujeres frente a los hombres. Para él la “dignidad humana es pisoteada por la discriminación de género” y también criticó la brecha salarial de género al interrogarse: “¿Por qué una mujer tiene que ganar menos que un hombre?”.

Su pronunciamiento lo hizo durante la audiencia al sindicato mayoritario italiano Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL). En esta, la máxima autoridad religiosa lamentó que las mujeres sean despedidas cuando están gestando: “¿Por qué a una mujer, en cuanto se ve que está embarazada, la echan del trabajo para no pagarla la maternidad?”

“Derrota para la sociedad”

Respecto a esas prácticas en el entorno laboral, las tildó como “distorsiones del trabajo” y más allá de la discriminación de género, hizo alusión a los despedidos generalizados y contratos “precarios” que se ofrecen a los jóvenes. El papa denunció que continúa siendo elevado el número de “muertos, mutilados y heridos en el trabajo”.

Para él, cada deceso en el ámbito laboral “es una derrota para toda la sociedad”. En su intervención frente a unos 5.000 miembros de la CGIL en el aula Pablo VI del Vaticano, Jorge Bergoglio (nombre de pila) dijo “que muchas personas sufren aún la falta de un trabajo o de uno digno”.

Respecto a la explotación, aseguró que muchos son tratados “como si fueran máquinas de alto rendimiento (...). Hay formas violentas, como la esclavitud de los jornaleros en la agricultura o en la construcción y otros lugares de trabajo, la obligación de turnos masacrantes, la rebaja de los salarios, el desprecio de la maternidad, el conflicto entre trabajo y familia. ¡Cuántas contradicciones y cuántas guerras entre pobres se producen!”, enfatizó.

“A veces me usan políticamente”

En la conversación que sostuvo con el director de ABC de España, Julián Quirós, el sumo pontífice dijo que a veces era utilizado con fines de proselitismo. “A veces me usan políticamente, me callo y sigo”, dijo al referirse a un candidato argentino al que acusó de distorsionar una foto para que pareciera que sostuvo con él una audiencia privada.

En ese mismo diálogo dijo que había una mejoría sobre su rodilla derecha, misma que lo ha aquejado desde hace varios meses e incluso obligado a utilizar silla de ruedas. En audiencias generales, se le ha visto utilizando este elemento y siendo ayudado para caminar; sin embargo, buena parte de su agenda ha permanecido sin mayores cambios.

*Con información de Europa Press.