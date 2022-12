El Papa revela que firmó su carta de renuncia en caso de un impedimento médico

El Papa Francisco le ha concedido una entrevista al diario español ABC, en la que ha asegurado que firmó hace 9 años su renuncia en caso de impedimento médico. Según el Papa, la carta fue entregada al entonces Secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone.

Según narró Francisco, el hecho ocurrió en el año 2013, antes de que la Santa Sede nombrara como Secretario de Estado a Pietro Parolin en Octubre del mismo año.

“Yo ya he firmado mi renuncia. Era Tarcisio Bertone el secretario de Estado. Yo la firmé y le dije: En caso de impedimento por cuestiones médicas o qué sé yo, acá está mi renuncia. Ya la tienen. No sé a quién se la habrá dado el cardenal Bertone, pero se la di cuando era secretario de Estado”, declaró el Papa durante su entrevista con ABC.

El Pontífice también aprovechó para contar la lucha suya y de su iglesia contra los abusos sexuales, en concreto, se refirió al caso del colegio de Gaztelueta en Bilbao en el que un profesor, un sacerdote de la iglesia católica, habría abusado de un menor en el 2013.

“La víctima me contó su historia y que no había recibido respuesta del juicio en el Vaticano. Llegué acá e hice revisar. Había habido juicio, pero como había tenido sentencia civil, se contentaron con eso y no procedieron”, dijo el Papa.

El profesor José María Martínez había sido condenado por el Tribunal Supremo en España, pero sus delitos habían sido negados por la Iglesia. El Papa ordenó reabrirlo para que la justicia eclesiástica vuelva a investigarlo.

“Nombré un tribunal, presidido por el obispo de Teruel, y está en marcha la cosa. No le sé decir en qué estadio está, pero sé que está en buenas manos”, ha señalado Francisco durante la entrevista.

El Pontífice ha asegurado que no es el único caso reabierto: “Hay otro caso de un sacerdote español. El proceso estaba empezado, pero se había extraviado. Lo pasé a la Rota española. Y el presidente de la Rota lo está llevando adelante. Los hemos reabierto sin ningún escrúpulo”.

El Papa Francisco también se ha referido al perdón frente a estos casos específicamente, asegurando que hay que interpretar los problemas con la hermenéutica de su época.

Sobre los encubrimientos de otras épocas, el Papa ha destacado que es “un progreso de la humanidad que se va haciendo cargo cada vez más de cuestiones morales que no tienen que subsistir así”. También insistió en que no hubo fuerza suficiente para encarar los casos, la Iglesia los tapaba y ahora el papel está en decir no hasta las últimas consecuencias.

“Es injusto juzgar una situación antigua con la hermenéutica de hoy. La hermenéutica de antes era esconder todo, como por desgracia ahora se hace en algunos sectores de la sociedad, como las familias y los barrios”, enfatizó.

En la entrevista, el pontífice también dijo que planeaba viajar a Marsella el año próximo para participar a un encuentro de arzobispos, cuya fecha aún no ha sido precisada.

“Quizá el año que viene vaya a Marsella para el Encuentro del Mediterráneo”, aseguró. Precisó sin embargo que no sería una visita oficial del jefe de Estado del Vaticano en Francia.

Sobre el estado de Salud del Papa

Francisco tiene dificultades para caminar por un problema inoperable en la rodilla que le ha obligado a usar una silla de ruedas en los últimos meses. También ha tenido que cancelar o reducir sus actividades en varias ocasiones durante el último año debido al dolor.

Sin embargo, el Papa Francisco sigue muy activo en sus redes sociales, usualmente envía mensajes religiosos a través de Twitter.

Cuando se está en crisis no hay que decidir apresuradamente, según el instinto, sino que, como San José, es preciso “considerar todas las cosas” y apoyarse en el criterio principal: la misericordia de Dios. #EvangeliodeHoy (Mt 1,18-24) — Papa Francisco (@Pontifex_es) December 18, 2022

“Creo que a mi edad y con esta limitación, tengo que preservarme un poco para poder servir a la iglesia. O, alternativamente, pensar en la posibilidad de dar un paso al costado”, dijo en una entrevista que concedió en el mes de julio.

Cabe recordar que Benedicto XVI renunció en 2013 por problemas de salud. Ahora vive en la Ciudad del Vaticano.

Con información de AFP y Europa Press*