El Ramadán “mes sagrado” empieza sin tregua entre Israel y Hamás en Gaza

El conflicto ha dejado de momento 31.045 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, según Hamás. | Foto: Anadolu via Getty Images

Para Ahmed Kamis, un desplazado de 40 años, el Ramadán este año es sinónimo de “sufrimiento” . “Hay una guerra sucia, sangrienta, una guerra de genocidio. Los desplazados no tienen nada que comer ni beber”, deploró a la AFP desde Rafah, en el extremo sur del enclave.

“Para que no se muera”

“Alimento a mi hija con agua, agua, para que no se muera. No me queda otra”, contó una madre en la ciudad de Gaza, Barak Abhar, con su bebé llorando en los brazos.