En imágenes: así fue la posesión de Santiago Peña como nuevo presidente de Paraguay; ¿cuál es su promesa de Gobierno?

“Construiremos un Paraguay mejor”

Trayectoria del nuevo gobernante

“A los niños no se les puede inculcar desde temprana edad que el que quiere ser niño se sienta niño y el que se sienta niña sea niña, no. El sistema escolar no puede modificar eso (...). Valoramos cuando viene alguien a donar dinero, pero el dinero no puede condicionar nuestro estilo de vida”, sostuvo.