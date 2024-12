En medio de amenazas de guerra nuclear por parte de Rusia, la OTAN se reúne para definir el futuro de Ucrania

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se limitó antes de la reunión ministerial a reiterar el apoyo de la alianza militar a Ucrania, pero sin mencionar una eventual invitación a sumarse. El proceso de aproximación de Ucrania a la OTAN, dijo Rutte, es “irreversible”, pero no mencionó un calendario específico. El ministro ucraniano de Exteriores, Andrii Sibiga, participará este martes en las reuniones en la sede de la alianza militar y en una “cena de trabajo” con la OTAN.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski asiste a la reunión del Consejo OTAN-Ucrania. | Foto: NurPhoto via Getty Images