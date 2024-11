“Perro que ladra no muerde”: embajador de Ucrania para Colombia desestima las amenazas de Rusia de una guerra nuclear

Y.P.: De hecho, no nos sorprende. En primer lugar, Rusia ha estado utilizando misiles balísticos contra ciudades ucranianas pacíficas desde el comienzo de la invasión a gran escala en febrero de 2022. En segundo lugar, las amenazas del uso de armas nucleares por parte de Rusia se han escuchado casi desde el principio de la guerra en mi país. Podemos encontrar fácilmente amenazas nucleares de funcionarios rusos de alto nivel todos los meses. Pero todos comprendemos que esas amenazas se dirigen principalmente a un público occidental. Los rusos quieren intimidar al mundo entero con el chantaje nuclear. Pero, en realidad, todo esto se parece al dicho “perro que ladra, no muerde”. Esta semana, por primera vez, han utilizado misiles balísticos intercontinentales. Es un nuevo paso en su chantaje, pero en realidad no cambia nada. No es nuevo para nosotros.