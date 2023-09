En medio de marchas por “menos palabras y más acción”, África tiene una oportunidad para desarrollarse en la lucha contra el cambio climático

| Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Personas asisten a la primera cumbre climática de África en el Centro Internacional de Convenciones Kenyatta en Nairobi, Kenia, el 4 de septiembre de 2023.

“África es la clave para acelerar la descarbonización de la economía mundial. No solo somos un continente rico en recursos, somos una potencia con potencial sin explotar, deseosa de participar y competir de manera justa en los mercados mundiales”, afirmó.