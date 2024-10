🔴 En vivo | Combates entre Israel y Líbano: Irán se involucra y estará preparado para lanzar un ataque contra territorio israelí

‚ÄúTodas las afirmaciones sionistas seg√ļn las cuales las fuerzas de ocupaci√≥n habr√≠an entrado en L√≠bano son falsas‚ÄĚ, afirm√≥ el responsable del departamento de informaci√≥n de Hezbol√° al canal Al Jazeera. Los cascos azules de la ONU desplegados en L√≠bano tambi√©n afirmaron que ‚Äúpor el momento‚ÄĚ no se hab√≠a detectado ninguna incursi√≥n terrestre israel√≠ en el sur del pa√≠s.

9:00 a. m. Ir√°n se prepara para lanzar ‚Äúataque inminente con misiles bal√≠sticos‚ÄĚ contra Israel

8:45 a. m. Israel estaba llevado a cabo acciones armadas en Líbano desde noviembre

Los combatientes de Hezbol√° estaban al tanto de las incursiones israel√≠es, pero decidieron no luchar y, en su lugar, replegarse a posiciones m√°s alejadas del L√≠bano, dijo el funcionario. Ning√ļn soldado israel√≠ muri√≥ durante las operaciones y no hubo tiroteos entre las fuerzas de las FDI y Hezbol√°, agreg√≥ el funcionario. El funcionario dijo que Hezbol√° pareci√≥ decidir que no val√≠a la pena entablar un combate directo con las FDI, dijo el funcionario.