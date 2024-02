“Entonces se les cae las narrativas y ellos viven de las narrativas”, Nayib Bukele responde a cuestionamiento de periodista

“Democracia significa el poder del pueblo y si el pueblo salvadoreño quiere esto, por qué va a venir un periodista español a decirnos lo que los salvadoreños tenemos que hacer?, ¿de qué democracia hablan?, él habla de la democracia que le dicen sus jefes allá , en España, pero eso no es democracia, eso sería colonia, imperialismo, elitismo, plutocracia, pueden llamarle como quieran, pero no se llama democracia, porque la democracia es que los salvadoreños decidimos cómo nos queremos autogobernar.”

A lo que Bukele respondió: “Claro, les ha de doler cuando tú dijiste eso, porque en el fondo saben que es verdad, pero no pueden aceptarlo, pues significaría aceptar que su trabajo es engañar a la gente, hay una razón que veo yo, si bien, San Salvador no un país grande, no es un país rico, es un país hermoso, playas, pero no tenemos petróleo, no tenemos grandes minas de oro o de diamantes, entonces, ¿cuál podría ser el interés?”