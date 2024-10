Escándalo de violencia sexual sacude Bolivia: “Producto de esa violación engendró otra niña y el padre reconocido es Evo Morales”

Este viernes desde Cochabamba, su fortín político, y rodeado de seguidores, Morales respondió a Siles: “No puedo entender qué clase de ministro de Justicia tenemos, sabiendo que este caso está cerrado, porque no hubo nada, es una mentira”. Primer mandatario indígena de Bolivia, Morales gobernó entre 2006 y 2019 y ayudó a la elección de su sucesor, el exministro Luis Arce, con quien hoy libra una feroz pugna por el liderazgo del oficialismo y la nominación presidencial para los comicios de 2025.

Evo Morales durante conferencia de prensa (Foto de Federico Rotter/NurPhoto a través de Getty Images) | Foto: NurPhoto via Getty Images

“Campaña sucia y mentirosa”

Según Morales, el gobierno de su otrora aliado reflotó cuatro procesos para perjudicarlo políticamente, incluido el del presunto abuso de la menor. En 2020 el gobierno de Jeanine Áñez “usando al Ministerio de Justicia ya me procesó, ya me investigó, y se ha demostrado que no hubo nada”, declaró Morales en conferencia de prensa.