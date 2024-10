Sigue polémica sobre Evo Morales por supuesto abuso de menores: acusó al Gobierno de Bolivia de orquestar un plan en su contra

Este viernes desde Cochabamba, su fortín político, y rodeado de seguidores, Morales respondió a Siles: “No puedo entender qué clase de ministro de Justicia tenemos, sabiendo que este caso está cerrado, porque no hubo nada, es una mentira”.

“Campaña sucia y mentirosa”

En 2020 el gobierno de Jeanine Áñez “usando al Ministerio de Justicia ya me procesó, ya me investigó, y se ha demostrado que no hubo nada”, declaró Morales en conferencia de prensa.