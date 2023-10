¿Estados Unidos podría retirarle la visa a Petro? El senador Marco Rubio pide que se aplique la ley y se la revoquen a quienes no condenen a Hamás por atentado terrorista contra Israel

A dos semanas de estallar el conflicto entre Israel y Hamás, Estados Unidos es uno de los países que abiertamente ha expresado su respaldo al primer ministro, Benjamin Netanyahu. El panorama en Medio Oriente no ha pasado desapercibido en el resto del mundo e, incluso, generado ‘choques’ por la posición de algunos mandatarios.

Durante una entrevista en el programa ‘Ahora con Oscar Haza’, de Mega TV, el legislador ratificó su postura y se refirió al presidente Gustavo Petro por no condenar de forma ‘contundente‘ la acometida de Hamás.

Respecto a la revocación de permiso para ingresar, Rubio insistió que buscaba una aplicación de normativas. “La ley dice que si uno apoya a un grupo terrorista no puede recibir una visa y si ya estás aquí y te pronuncias a favor de un grupo terrorista, pues debe ser cancelada y tienes que irte”, afirmó en esa entrevista.

Rubio se cuestionó sobre “cómo vamos a tener visitando en este país a personas que no son ciudadanas ni residentes norteamericanos y quienes están abiertamente apoyando a un grupo terrorista como Hamás. Eso no se debe permitir y no somos los únicos hablando de esa manera; por ejemplo, en Inglaterra están tomando esa medida ya”, enfatizó.