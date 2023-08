“Estás en nuestra mira, queremos matarte”, mujer que amenazó de muerte a la juez, que lleva caso contra Trump, va presa en Texas

El pasado 5 de agosto, Abigail Jo Shry, una mujer de 43 años residente en Alvin, Texas, en el sur del país, dejó un mensaje telefónico en las oficinas de la jueza federal Tanya Chutkan en Washington DC, tratándola de “estúpida esclava negra”, detalla la denuncia presentada por un agente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS). (Administrative Office of the U.S. Courts via AP) | Foto: AP