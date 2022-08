Éxodo cubano hacia Estados Unidos supera las crisis de los ochenta y los noventa

En la tarde de este miércoles 17 de agosto se conoció que la llegada de migrantes cubanos a Estados Unidos ha superado en los últimos meses las cifras de las crisis de 1980 y 1994, según el Centro para la Democracia y el Desarrollo en las Américas, que alerta de los efectos de la actual crisis económica que atraviesa la isla.

En ese sentido, las autoridades fronterizas estadounidenses han interceptado en el actual año fiscal a casi 178.000 personas, más que si se combinan el conocido como éxodo del Mariel y la crisis de los balseros, informa el ‘think tank’ con sede en Washington.

Por su parte, la isla de Cuba arrastra una crisis económica agravada por la pandemia, que redujo a mínimos el turismo, y sufre también problemas energéticos que se traducen en apagones. El abogado Pedro Freyre, un demócrata que participó activamente en el acercamiento de Estados Unidos a Cuba durante la etapa de Barack Obama, anticipa en declaraciones a Reuters que “las cosas van a ser peores este año”.

No obstante, y pese a la ola de protestas sin precedentes de julio de 2021, Freyre no percibe una amenaza inminente para el Gobierno de Miguel Díaz-Canel. “El sistema es muy frágil y se está deshilachando en los bordes, pero no creo que se rompan las costuras”, explica.

Las autoridades cubanas esperaban que, con Joe Biden en la Casa Blanca, Washington diese marcha atrás a las sanciones impuestas en la etapa de Donald Trump, algo que por ahora no se contempla. De hecho, Freyre da por hecho que no habrá cambios a corto plazo por la cercanía de las elecciones parlamentarias.

Sí abre la puerta a ciertos retoques, por ejemplo para permitir la financiación del sector empresarial en Cuba, que lucha por abrirse camino tras décadas de estricto control del Estado.

Arresto de inmigrantes cubanos en Estados Unidos

El pasado sábado, 13 de agosto, en horas de la mañana, las autoridades arrestaron a 78 inmigrantes cubanos después de cinco aterrizajes separados en los Cayos de Florida durante un período de 24 horas, según afirmó Walter N. Slosar, quien está a cargo de la Patrulla Fronteriza (CBP) del país en el sector de Miami.

El agente jefe de la Patrulla Walter N. Slosar, que dirige dicho sector, trinó imágenes de tres de los barcos donde los cubanos, según detalló, arribaron a las costas estadounidenses en cinco desembarcos separados.

Sin embargo, aún no hay noticias sobre las condiciones de los migrantes o si alguno de los migrantes que llegaron son niños, lo cual es bastante usual en estos casos.

Cabe resaltar que, el pasado jueves por la mañana, las autoridades también detuvieron a 19 inmigrantes cubanos luego de un aterrizaje en Marathon.

Por medio de un comunicado, la Guardia Costera estadounidense informó este viernes de la repatriación de 36 cubanos el pasado martes, luego de varias interdicciones en las costas de Florida.

Se trata de “el año en que nuestras fuerzas han aumentado significativamente nuestras patrullas con la intención de encontrar a las personas en peligro y rescatar a los migrantes de embarcaciones peligrosas y extremadamente sobrecargadas”, según dijo en el comunicado el capitán Robert Kinsey, del séptimo distrito de la Guardia Costera estadounidense.

“Desde el 1 de octubre de 2021, hay 61 cubiertos vacíos en las cenas familiares porque las personas tomaron la decisión o fueron convencidas por los contrabandistas de hacerse a la mar en este tipo de embarcaciones”, agregó Kinsey.

Por ahora, cinco de los migrantes siguen desaparecidos en el mar después de que su bote volcara cerca de los Cayos el viernes pasado, dejando sin vida también a dos.

Hasta el momento, las tripulaciones de la Guardia Costera de EE. UU. han interceptado a más de 3.700 migrantes en el mar este año fiscal, en medio de un aumento en la migración desde la isla en dificultades económicas.

*Con información de Europa Press.