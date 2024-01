“Gobierno ignora pruebas”: Juan Roberto Serrano, perito internacional desde La Haya, rechaza cualquier negociación con Nicaragua

El primer ángulo es cuando Nicaragua presenta, en el marco del proceso, la solicitud del 06 de diciembre de 2001 ante la CIJ, la Real Orden de 13 de noviembre de 1806 como la fuente de su derecho para reclamar la Costa de Mosquitos y el Archipiélago de San Andrés y Providencia, a sabiendas de que no era un título y que estaba dirigida a Honduras y no a Nicaragua.

J.R.S.: Cuando la CIJ iguala las Reales Órdenes, descarta el valor probatorio de nuestro título de que el archipiélago hace parte como un todo (composición). Es por esta razón que, al no demostrar la legalidad de nuestro título durante el proceso, nos tocó recurrir a las effectivités para probar el ejercicio de la soberanía. En otras palabras, no fue nuestro título heredado el que nos otorgó la soberanía sobre el archipiélago, sino la ocupación (en la interpretación de la CIJ) que ejercimos sobre la Costa de Mosquitos y el archipiélago.

Y por esta decisión arbitraria de la CIJ, que nos quita el derecho al archipiélago (párrafos 64-66 del fallo mencionado), según se deduce de la lectura del fallo, pasamos, de facto, de ser un país respetuoso del derecho internacional a uno infractor, a “usurpar e invadir” un territorio que no nos pertenecía y cederlo en el Tratado Esguerra-Bárcenas por no tener el sustento legal para firmar este tratado.

SEMANA : El estudio es claro y evidencia la realidad histórica de nuestro título, que el archipiélago es nuestro, el error de la CIJ al no investigar e igualar las Reales Órdenes, el engaño nicaragüense y que el fallo no es en derecho. ¿Qué más evidencia cree usted que necesita el gobierno para actuar?

J.R.S.: Sinceramente, no entiendo cómo algo tan evidente no ha sido tenido en cuenta. Considero que lo importante de mi estudio es que permite analizar y esclarecer el conocimiento de la realidad histórica que no se hizo durante el marco del proceso y el origen de las Reales Órdenes; como lo he explicado en las entrevistas anteriores. Al respecto, varias de las respuestas que ha dado la Cancillería han sido incoherentes y de respaldo total al fallo.