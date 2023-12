El canciller Leyva lo dice de frente: cumplirá los fallos de la Haya en los que se pierden 70.000 km2 de aguas territoriales con Nicaragua

En su entrevista con SEMANA, el canciller Álvaro Leyva se refirió a un tema muy espinoso: la controversia jurídica que existe alrededor de cumplir o no los fallos de la Haya. Como se recordara la posición del gobierno de Juan Manuel Santos, tras la derrota de Colombia en ese tribunal internacional, fue sostener la tesis de que los fallos eran inaplicables y denunciar el tratado.

Para Leyva esa salida es impresentable. “Vamos a aplicar y poner en marcha las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, uno no se puede pasar por la faja esas decisiones, por Dios. Hay unos fallos por atender. Lo último lo ganamos, sí. Hablé con el abogado de la contraparte y le dije que aprovecháramos el momento y resolviéramos esto definitivamente porque hay pescadores pendientes de la decisión”, dijo.

En una reciente entrevista con SEMANA, expresidente Iván Duque había dicho que esa posición del gobierno ponía en riesgo la soberanía del país. “Durante más de diez años, la política del Estado colombiano ha sido no aplicar el fallo del año 2012. Este fallo solo puede aplicarse si Colombia firma un tratado con Nicaragua que luego debe ser ratificado por el Congreso. Entonces, es bastante particular que el Gobierno salga a anunciar que va a empezar un proceso de negociación con Nicaragua para ese fin. A mí me parece que eso sería ceder soberanía, pero adicionalmente ceder nuestra soberanía al peor sátrapa que tiene hoy Centroamérica”, explicó.