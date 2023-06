Google: ¿El fin del trabajo en casa? La empresa limita al máximo el teletrabajo y pide el regreso a la oficina de los empleados

El sueño que es para muchos el trabajo en casa, se acabó para los empleados de Google. La enorme compañía tecnológica planea tomar duras medidas contra los empleados que no han estado viniendo a sus oficinas constantemente e incentiva cada vez más el regreso de sus trabajadores de manera presencial.

Los cambios

De acuerdo con el medio estadounidense CNBC, la compañía actualizó este pasado miércoles 7 de junio su política de trabajo híbrido. De ahora en adelante los trabajadores de este gigante tecnológico serán monitoreados de cerca, en cuanto a su asistencia a la oficina.

Será debidamente sancionado el hecho de que los trabajados no se presenten a la oficina cuando se supone que deben hacerlo y la asistencia presencial será incluida en las revisiones de desempeño de los empleados, de acuerdo con memorandos internos, que habrían sido identificados por el medio CNBC.

Ahora la mayoría de los empleados tendrá que asistir a la oficina a una frecuencia de al menos, tres días a la semana.

No hay sustituto para verse en persona

Según CNBC, la directora de personal de Google, Fiona Cicconi, habría enviado un correo a sus empleados en los que aclaró que se duplicará la asistencia a la oficina, para quienes no estaban todos los días asistiendo personalmente: “simplemente no hay sustituto para reunirse en persona” decía la comunicación.

Y especificaba que sería algo positivo, aún para quienes no estén de acuerdo: “Por supuesto, no todos creen en las ‘conversaciones mágicas en los pasillos’, pero no hay duda de que trabajar juntos en el mismo espacio hace una diferencia positiva”,

“Muchos de los productos que presentamos en I/O y Google Marketing Live el mes pasado fueron concebidos, desarrollados y creados por equipos que trabajan codo con codo”, aseguró.

¿Remotos?

En su comunicación Cicconi habría pedido a sus trabajadores que están trabajando remoto, reconsiderar su opción: “Para aquellos que son remotos y que viven cerca de una oficina de Google, esperamos que consideren cambiar a un horario de trabajo híbrido. Nuestras oficinas son el lugar donde estará más conectado con la comunidad de Google”.

Además esos trabajadores que tienen ya aprobada la opción de trabajar remoto, podrían verse sujetos a una reevaluación, si la empresa así lo determina, por cambios que podrían ser de varios tipos: “cambios materiales en la necesidad comercial, el rol, el equipo, la estructura o la ubicación”.

La directiva explicó que en adelante, el trabajo exclusivamente remoto solo se otorgará por excepción.

Para los empleados que están vinculados a la empresa en Estados Unidos, la compañía notificó que rastreará periódicamente si los empleados se adhieren a la política de asistencia a la oficina y si la siguen debidamente. En caso de que los trabajadores no sigan la política después de un período prolongado de tiempo, la Oficina de Recursos Humanos de Google humanos se comunicará para seguir los “próximos pasos”.

Híbrido

De acuerdo con declaraciones de el portavoz de Google, Ryan Lamont, a CNBC, el enfoque híbrido tendrá que reajustarse: “Nuestro enfoque híbrido está diseñado para incorporar lo mejor de estar juntos en persona con los beneficios de trabajar desde casa parte de la semana. Ahora que llevamos más de un año con esta forma de trabajar, estamos integrando formalmente este enfoque en todas nuestras políticas en el lugar de trabajo”.

En 2021 los empleados reaccionaron negativamente a un regreso a las oficinas y la compañía relajó los planes de trabajo remoto, permitiéndolo al 20 % de los trabajadores, se esperaba que la mayoría de empleados asistiera físicamente a las oficinas a partir de abril 2022 por tres días a la semana, pero no se cumplió la expectativa.