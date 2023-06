Mujer rescata por lo menos 200 perros en Corea del Sur que iban a ser vendidos como alimento

- Foto: NurPhoto via Getty Images

- Foto: NurPhoto via Getty Images

Myoung Sook es una mujer de 61 años, que ha dedicado 26 años de su vida a salvar animales. Sook es originaria de Corea del Sur, ha estado salvando perros durante los últimos 26 años. Hasta ahora, ha rescatado a más de 200 cachorros, lo más asombroso es que Sook es una mujer humilde que trabaja como aseadora de una tienda, aun así, ha podido cuidar a todos los perros que salva.

La carne de perro se consume tradicionalmente desde hace siglos en Corea del Sur, cada vez crecen más las voces por una prohibición. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Una sonrisa todo el tiempo

La mujer cuenta que muchas personas cuestionan su labor, dado que no es una persona adinerada, sin embargo, ella asegura con orgullo que los perros que ha rescatado nunca han pasado hambre: “Mis bebés no tienen hambre”, asegura la mujer a la Agencia Associated Press, según recoge el diario El Clarín de Argentina.

“Pueden jugar y vivir libremente aquí. Algunas personas hablan de mí y dicen: ‘¿Por qué esa mujer de mediana edad que parece una mendiga sonríe todo el tiempo?’”, dice Jung y añade “Pero solo me enfoco en alimentar a mis bebés. Estoy feliz y saludable”.

Los vecinos no la soportan

Sook celebra que ha podido rescatar a más de dos centenares de perros, en parte gracias a la ayuda que ha recibido de personas fascinadas con su trabajo. La mujer recibió de una dueña de un restaurante las sobras de carne de cerdo durante cuatro años, que usó para alimentar a los perros.

En años recientes, especialmente entre la gente joven, se ha vuelto común el reclamo por la prohibición del consumo de carne canina. - Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Sook además de ser la aseadora de una tienda, recoge cajas de cartón en la calle para sobrevivir. Ella cuenta que, a pesar del apoyo de mucha gente, ha tenido que mudarse siete veces de vivienda, debido a las quejas de los vecinos por el ruido de los perros.

La mayoría de los perros viven con ella para siempre. De acuerdo con la información recogida por El Clarín, la mujer gasta alrededor de 1.600 dólares al mes en alimentos y medicinas, unos siete millones de pesos colombianos.

Carne de perro en Corea del sur

A pesar de que en el mundo occidental normalmente no es parte de la dieta el consumo de carne de perro de parte de las personas, sí lo ha sido por mucho tiempo en varios países asiáticos, en donde los perros no ocupan un lugar tan importante como mascotas.

La carne de perro se consume tradicionalmente desde hace siglos en Corea del Sur, en años recientes, especialmente entre la gente joven, se ha vuelto común el reclamo por la prohibición de este tipo de carne. Se estima que en Corea del Sur hasta un millón de perros todavía son sacrificados como alimento cada año

En China, por ejemplo, el consumo de carne de perro se encuentra prohibido desde 2020 y el primer país asiático en prohibirla fue Taiwán, que desde 2017 legisló para vetar el consumo de carne de perro y de gato.

Curiosamente en algunos países occidentales el consumo de carne de perro no ha sido totalmente ajeno, es el caso por ejemplo de Suiza, en donde en determinadas zonas del país consumen carne de perro e incluso de gato.

El perro que comúnmente se consume en Suiza es una raza similar al Rottweiler, cuya carne se usa para elaborar una receta conocida como Gedörrtes Hundefleisch, una receta a base de carne de perro desecada.