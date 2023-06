Profesora contactó a estudiante de 15 años por Snapchat y está detenida por abuso sexual

Una empleada de una escuela secundaria de Pensilvania en Estados Unidos, fue arrestada después de haber contactado a uno de sus estudiantes de 15 años por Snapchat y tener un encuentro sexual con él.

Cómo fue

Se trata de Megan Carlisle, de 37 años, quien estaba trabajando como profesora asistente en la escuela secundaria Elizabethtown en el condado de Lancaster.

De acuerdo con el diario estadounidense The New York Post, la profesora contactó al estudiante de 15 años por la red social Snapchat después de terminar un día de clases. Según el Departamento de Policía Regional del Noroeste, el estudiante y la profesora empezaron a hablar de sexo a través de la aplicación y ella le envió fotos desnuda a él, así como a otro amigo de él de 16 años.

Delito

Esa misma noche, la mujer habría recogido al niño de 15 años en su carro y lo llevó a un estacionamiento vacío, donde tuvieron relaciones sexuales. Según la Policía, después de la cita, la profesora le envió al niño $20 dólares para comida y al día siguiente, le compró cápsulas de vapeo.

Carlisle fue arrestada el 25 de mayo y ahora enfrenta varios cargos: relaciones sexuales desviadas involuntarias, agresión sexual institucional, contacto ilegal con un menor de edad, agresión sexual reglamentaria y difusión de materiales sexuales a un menor, según informó Departamento de Policía Regional en un comunicado.

Detención

Actualmente, la exprofesora, ahora conocida como una depredadora infantil por la comunidad, se encuentra detenida en la prisión del condado de Lancaster con una fianza de $ 200,000, un valor que en pesos colombianos se acercaría a los 870 millones.

De acuerdo con la denuncia la víctima de 15 años alega que Carlisle lo tocó y lo acarició de manera inapropiada durante varios períodos escolares, mientras estaba realizando el reemplazo, el día 28 de abril. Más tarde ese día, Carlisle participó en actividades sexuales con el adolescente mientras estaban estacionados en su automóvil en un estacionamiento vacío, dijo la policía.

Dado que el amigo del joven guardó varias de las capturas de pantallas, la Policía pudo usarlas como evidencia cuando el niño denunció el incidente el 3 de mayo.

“La investigación también descubrió que las imágenes y los videos hechos por Carlisle se enviaron y compartieron con un número desconocido de otros estudiantes en la escuela Elizabethtown”, dijo la policía.

El colegio se comunicó sobre los hechos: “El Distrito Escolar del Área de Elizabethtown está al tanto de los cargos presentados contra Megan Carlisle, exprofesional de la escuela secundaria, por presunta conducta sexual inapropiada”, dijo la escuela en un comunicado, de acuerdo con Fox News y añadió “Si bien generalmente no tenemos como práctica comentar sobre asuntos legales o de personal, creemos que esta situación requiere una declaración”.

Además, apuntaron que la profesora ya no es parte del equipo: “Como tal, compartimos la siguiente información: la Sra. Carlisle ya no es empleada de la escuela. El Distrito cooperó completamente con la policía local en su investigación. No tendremos más comentarios sobre este asunto, ya que será adjudicado en los tribunales”.