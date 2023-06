Batalla por la custodia de una niña de dos años entre la India y Alemania, ¿qué pasó?

Ariha Shah es una niña de dos años, que nació en Alemania, hija de padres de la India. Ariha fue separada de sus padres hace dos años, a la edad de siete meses, después de haber sufrido una lesión que las autoridades alemanas consideraron una señal de abuso. Lo curioso del caso es que en la India políticos de distintos grupos de todos los colores, se han unido para pedir el regreso de la pequeña.

¿Qué pasó?

Ariha Shah es hija de Dhara y Bhavesh, una pareja de la India que se fue a vivir a Alemania en 2018. La pareja se instaló en Berlín, capital de Alemania, y el padre, Bhavesh, comenzó a trabajar como ingeniero de software con una visa de trabajo.

Imagen de referencia. Ante su sorpresa, los médicos llamaron a la familia y les dijeron que tenían querían hablar con ellos, les notificaron que la niña debía ser tomada por los servicios de cuidado infantil, porque la menor tenía una herida en sus partes privadas y abrirían un posible caso de abuso sexual. - Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Dos años después de estar viviendo en Alemania nació Ariha. El 23 de septiembre de 2021, cuando la pequeña tenía siete meses fue llevada a un hospital, de acuerdo con sus padres, la niña había resultado herida accidentalmente por una abuela que la estaba cuidando.

Suranya Aiyar, la abogada de la familia, explica en el canal Wion que después de esa primera visita al hospital, la pareja regresó al mismo establecimiento porque la niña tenía una herida en “sus partes íntimas”. Considerando que se había podido producir en el hospital llevaron a la niña de nuevo buscando una respuesta.

Ante su sorpresa, los médicos llamaron a la familia y les dijeron que querían hablar con ellos, les notificaron que la niña debía ser tomada por los servicios de cuidado infantil, porque la menor tenía una herida en sus partes privadas y abrirían un posible caso de abuso sexual.

Las acusaciones de abuso sexual por parte de los padres fueron descartadas, sin embargo la niña no ha regresado a su hogar. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Los padres

Dhara Shah, madre de la menor, explica al canal Wion con gran sorpresa: “Era completamente a mí, a quien ellos culpaban de haber abusado de mi pequeña hija de siete meses, era increíble para mí”.

Sin embargo, más tarde las acusaciones de abuso se suspendieron, pero la niña no regresó a su hogar: “Cuando ellos se dieron cuenta de que no había habido abuso sexual, entonces intentaron decir que la salud mental de su madre no estaba bien”, explica Dhara.

Un tema diplomático

El tema escaló el plano diplomático entre la India y Alemania. Durante una visita de la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania a la India en diciembre pasado el tema fue abordado de manera pritoritaria.

De hecho, varios partidos de distintas tendencias se asociaron para pedir al Gobierno alemán que la niña sea enviada a la India. De acuerdo con el diario Indian Express, en un caso inédito de cooperación entre partidos, 59 parlamentarios -de 19 grupos políticos- escribieron una carta conjunta a Philipp Ackerman, el embajador alemán en Nueva Delhi, pidiéndole que haga todo lo posible para garantizar que Ariha Shah sea repatriada a la India lo más pronto posible.

Desde la India cientos de personas se han manifestado para pedir que la niña sea enviada al país. - Foto: Imagen Twitter @bhushanvshah

“Instamos a las autoridades alemanas a hacer todo lo necesario para enviar a Ariha a la India lo antes posible, que también es su derecho inalienable como ciudadana india”, manifestó el pasado viernes a los periodistas el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores indio, Arindam Bagchi”.

“Tenemos preocupaciones porque la niña debe estar en su ambiente lingüistico y cultural, pensamos que es un tema muy delicado”, afirma Bagchi.

La gran demanda de la familia es que, a pesar de que en septiembre de 2022 se descartó totalmente cualquier acusación de abuso por parte de los padres, la niña aún sigue en un hogar de ciudad infantil.