La peor catástrofe ferroviaria en India en 20 años: el accidente con tres trenes ya deja 288 muertos; ¿cómo sucedió?

El registro ya asciende a 288 personas muertas y más de 850 heridas, tras registrarse una colisión entre tres trenes en el este de India. Un choque que las autoridades ferroviarias al inicio explicaron de manera imprecisa y que tardaron horas en entender cómo sucedió. Esta es la peor catástrofe ferroviaria del país en más de 20 años.

Este sábado en la noche cesaron las operaciones de rescate, tras haber inspeccionado todos los vagones en busca de supervivientes de la tragedia, ocurrida en el estado de Odisha.

Este sábado en la noche cesaron las operaciones de rescate, tras haber inspeccionado todos los vagones en busca de supervivientes de la tragedia, ocurrida en el estado de Odisha. - Foto: AP

El responsable de bomberos de Odisha, Sudhanshu Sarangi, dijo que aunque el balance es de 288 muertos, la cifra podría aumentar hasta 380. Por su parte, el secretario en jefe de Odisha, Pradeep Jena, confirmó que “unos 850 heridos fueron enviados a hospitales” tras el suceso.

Algunos vagones quedaron completamente volteados y los equipos de rescate buscaron sobrevivientes atrapados entre los restos de los vehículos, mientras decenas de cuerpos yacían junto a las vías cubiertos por sábanas blancas.

Algunos vagones quedaron completamente volteados y los equipos de rescate buscaron supervivientes atrapados entre los restos de los vehículos. - Foto: via REUTERS

Los eventos desafortunados de la tragedia

En las primeras horas tras el accidente no había claridad sobre qué eventos habían conllevado a la tragedia. De acuerdo con el diario local The Times of India, inicialmente se habló de un solo tren que se había descarrilado y había ocasionado el choque en la región de Odisha.

En el tren Coromandel Express había alrededor de 1257 pasajeros, mientras que en el Bengaluru-Howrah eran cerca de 1039 pasajeros a bordo. - Foto: REUTERS

De acuerdo con el diario mencionado, la secuencia de los eventos que llevó al accidente fue la siguiente.

A las 6:58 am el tren Coromandel Express cambió por error de carril e ingresó a la línea circular, en lugar de continuar por la principal hacia Chennai. Esto probablemente fue, según las autoridades ferroviarias, un error humano, el tren viajaba a unos 130 kilómetros por hora.

Debido a que estaba en el carril equivocado, el tren Coromandel Express se estrelló con un tren de carga estacionado que estaba sobre esa línea circular. Tras el impacto, el Coromandel Express se montó encima del tren de carga y provocó el desacarrilamiento de sus 22 compartimentos.

A las 6:58 am el tren Coromandel Express cambió por error de carril e ingresó a la línea circular, en lugar de continuar por la principal hacia Chennai. Esto probablemente fue según las autoridades ferroviarias un error humano, el tren viajaba a unos 130 kilómetros por hora. - Foto: AP