Habla Pablo Parada, señalado por régimen de Venezuela de querer derrocar a Nicolás Maduro: “No participé en ningún plan conspirativo”

SEMANA: ¿Por qué decide contar su historia?

Pablo Parada Díaz (P.P.D.): Decido hablar porque creo que son injustas las acusaciones en mi contra, porque creo que basta de persecución a aquellos que pensamos diferente al régimen dictatorial de Nicolás Maduro.

SEMANA: El fiscal Tareck William Saab y Diosdado Cabello lo han señalado a usted de haber participado en un plan para intentar derrocar a Nicolás Maduro. El propio Maduro habló en un evento público de este caso. ¿Por qué lo acusan? ¿Usted estaba intentando derrocar al régimen?

P.P.D.: No. En ningún momento he tenido pensamientos fuera del marco de la Constitución, de lo que la ley nos permite. De la única manera que nosotros buscamos terminar con el terror que vive Venezuela es mediante las votaciones, mediante la parte electoral. En ningún momento de forma militar. Siempre ha sido bajo el marco de la Constitución.

SEMANA: Usted era líder estudiantil, participó en protestas contra el régimen y tuvo que irse de Venezuela perseguido. Está acá en Colombia pidiendo que lo reconozcan como refugiado. ¿Por qué considera que el Gobierno colombiano o algún gobierno que esté preocupado por la causa venezolana debe reconocerlo a usted como refugiado?

P.P.D.: El derecho al refugio es para cualquier persona que esté huyendo de su país por cuestiones políticas, de raza o religión, incluso el asilo también es tomado de esa manera. Yo lo que pido es que tomen cartas en el asunto debido a la persecución que no vivo solamente yo, sino que viven diferentes compañeros venezolanos como Luis Bustos, Ana Karina, Gaby Arellano y el doctor Zair Mundaray quienes sabemos que están siendo perseguidos por el régimen.

Es momento de tomar cartas en el asunto porque no es una mentira y son hechos notorios: la persecución que hay en contra de la disidencia venezolana no solamente por parte de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar), sino también por parte de grupos subversivos colombianos. Está también el Tren de Aragua y por eso quiero exhortarle a los diferentes organismos internacionales que pongan un ojo sobre los casos de todos nuestros compañeros.

SEMANA: A usted lo intentaron secuestrar y ese es el motivo por el que decide dar esta entrevista.¿Dónde lo intentaron secuestrar? ¿Quién fue? ¿Cómo se salvó?

P.P.D.: Eso fue el día 10 de marzo entre las 10 y 10:30 de la noche. Yo iba llegando de una reunión a la casa. Cerca de la casa, donde una vecina, habían seis hombres y dos carros negros. Ellos estaban recostados sobre los carros y dos de ellos estaban hablando con la vecina. No sé qué le estaban preguntando porque hasta el momento ella no ha querido hablar, dijo que no quería problemas con nadie. Ya cuando yo estaba cerca de llegar a la casa ella comienza a gritar que corra, que salga corriendo. Yo emprendo la huida y en el momento que emprendo la huida gracias a que conocía el sector logro meterme por una intersección y caer a una quebrada.

SEMANA: ¿A usted estos hombres lo persiguen? ¿Cuándo empieza a correr se van detrás de usted?

P.P.D.: Cuando yo empiezo a correr se van detrás mío.

SEMANA: ¿Entonces cómo hace para perderles el rastro?

P.P.D.: No estaba tan cerca al sitio de la casa, estaba a unos 15 o 20 metros, y eso me dio un poco de ventaja y logré meterme por una intersección y caer a una quebrada. Desde la quebrada me meto por un rastrojo y logro llegar a un pequeño túnel.

SEMANA: A un tubo del caño...

P.P.D.: Sí, a un tubo del caño. Por ahí me meto y llego a un terreno baldío. Ahí amanezco, desde esa hora hasta el amanecer.

SEMANA: Usted pasa la noche en un caño. ¿Qué pasaba por su cabeza en ese momento? ¿Usted prefería estar ahí que estar en la calle?

P.P.D.: Sí, claro. Sabía que podía correr el mismo destino que corrió Ronald Ojeada que fue secuestrado y posteriormente fue asesinado. En ese momento se me pasaban muchas cosas por la cabeza, vivir tantos momentos de pensar si me volvían a llevar a Venezuela y volver a ser torturado por el régimen, o incluso terminar muerto.

SEMANA: Usted está pidiendo estatus de refugiado y cuando una persona es refugiada no la pueden regresar. ¿A qué hora sale del caño? ¿Para dónde se va?

P.P.D.: Salí entre las 6:30 y las 7 de la mañana. Voy en busca de un amigo muy cercano porque en ese momento no confiaba en nadie porque hemos tenido demasiados infiltrados que quieren destruir a aquellos que pensamos distinto al régimen dictatorial de Venezuela.

SEMANA: ¿Pero a usted quién quería secuestrarlo?

P.P.D.: Para mí, la Dgcim.

SEMANA: Usted está diciendo que la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela quería secuestrarlo acá en Colombia, en Bogotá. ¿Esto quiere decir que en Colombia hay agentes del régimen de Nicolás Maduro que están haciendo inteligencia para el régimen?

P.P.D.: Sí, sí los hay. Incluso, tienen años haciéndolo y no es la primera vez que se hace este tipo de denuncias diciendo que la inteligencia venezolana se encuentra, no solamente aquí, sino en la mayor parte de Suramérica.

SEMANA: ¿Estos hechos son más recurrentes? ¿Hay algún factor diferente para que ahora haya tantos casos de venezolanos que denuncian que los persiguen acá en Colombia después de ser políticos exiliados o refugiados?

P.P.D.: Para mí, en lo personal, el régimen está en su parte final. En estos momentos estamos a cara de unas elecciones futuras el 28 de julio y yo creo que en este momento el régimen se ve perdido. Nicolás Maduro tiene miedo de medirse en unas elecciones libres y democráticas. La presión que se está ejerciendo desde el exterior para que hayan unas elecciones libres, para que podamos salir de este terror que viven los venezolanos lo está obligando a él a tomar medidas drásticas.

Pablo Antonio Parada Diaz Refugiado de Venezuela | Foto: Johan Toro

SEMANA: Pablo, desde ese intento de secuestro, ¿qué medidas ha tomado y por qué viene hasta SEMANA?

P.P.D.: Desde ese día para acá han sido contados los compañeros con los que tengo contacto o me logro movilizar a algún sitio. No estoy trabajando por motivos de seguridad. Todo ha sido más hermético.

SEMANA: ¿Los migrantes, refugiados o solicitantes de asilo venezolano se están yendo de Colombia por miedo?

P.P.D.: La mayoría de compañeros que están buscando soluciones, por medio de los organismos están buscando salir de Colombia, pero sin tener que pasar la selva del Darién. Tenemos compañeros que están siendo perseguidos y han sido asediados incluso no solamente acá en Colombia, también en Chile, Ecuador, en Perú, en el mismo Brasil.

SEMANA: Usted es señalado por Tareck William Saab y por Diosdado Cabello de haber participado supuestamente en un plan que intentaba derrocar al Gobierno. En ese plan estuvieron Ányelo Heredia, quien es la persona que fue secuestrada por el ELN y entregado a inteligencia venezolana, y el Ronal Ojeda quien fue secuestrado y asesinado en Chile. ¿Usted conocía a estas dos personas?

P.P.D.: Siempre he dicho que el compañero Ányelo Heredia vivió acá en Bogotá. Vivimos, incluso, en el mismo condominio. Y con el compañero Ronal Ojeda nunca tuve contacto, la única ocasión fue una vez que le mandé saludos por parte de Ányelo.

Tarek William Saab: De esta manera en fecha #24Ene, fueron solicitadas órdenes de aprehensión contra Jesús Manuel Suárez Gil, quien ya fue detenido y Pablo Antonio Parada Díaz — Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) January 26, 2024

SEMANA: ¿Usted participó en la reunión de la que, dicen, se habría trazado este plan contra Nicolás Maduro?

P.P.D.: No. Yo no participé en la reunión. El compañero Ányelo Heredia me hizo un llamado a asistir a una reunión a la que por razones familiares no asistí. De esa parte que acusa el Gobierno diciendo que era un plan conspirativo, que yo participé en un plan conspirativo para derrocarlo, eso es totalmente falso.

SEMANA: Esa es la reunión que ocurrió en diciembre de 2023 por la que el Palacio de Miraflores dice que se estaba intentando derrocarlo desde Colombia y por la que posteriormente se dan esos ataques a los opositores. ¿Qué le pide a las embajadas, a Acnur y al Gobierno de Gustavo Petro?

P.P.D.: Al presidente Gustavo Petro le pido protección hacia todos los que estamos siendo perseguidos en el territorio colombiano, el derecho a la no devolución. Y, a las embajadas, le hago un llamado al embajador de Estados Unidos, al embajador de Canadá, al embajador de Francia, a todos los embajadores para que nos reciban personalmente para nosotros exponer nuestro caso y demostrarles con hechos probatorios que nosotros estamos siendo perseguidos. Estamos corriendo peligro en territorio colombiano.

Tarek William Saab: Manifestó que grabó esos videos a solicitud del ciudadano Pablo Antonio Parada Díaz, quien se encuentra prófugo en la República de Colombia — Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) January 26, 2024

SEMANA: En esa persecución que ustedes señalan por parte de actores del régimen, estamos hablando de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, del Sebín o de la Policía Nacional Bolivariana, ¿ha sentido que ha cambiado el tratamiento que se le dio entre el gobierno anterior y el actual?

P.P.D.: A pesar de las denuncias que se han hecho, están siendo muy permisivos.

SEMANA: ¿Quién es el permisivo con Nicolás Maduro?

P.P.D.: El Gobierno de turno.

SEMANA: ¿Por qué considera que es permisivo?

P.P.D.: Hay varias posiciones que se han hecho y hasta el momento no hemos visto que ni siquiera el primer mandatario se pronuncie con algo real hablando sobre el tema de militares venezolanos incursionando en Colombia y persiguiendo a la disidencia venezolana.

SEMANA: Usted estudió derecho, fue líder estudiantil, marchó contra el régimen de Nicolás Maduro, llegó a Colombia buscando protección porque lo comenzaron a perseguir y ahora es perseguido acá, tuvo que desplazarse internamente en Colombia. ¿Considera que este es un país seguro para los políticos venezolanos que están en el exilio o no es un país tan seguro como lo pintan para los venezolanos?

P.P.D.: No es seguro. Y a Colombia no es seguro para aquellos que le hacemos oposición al régimen dictatorial de Venezuela , aquellos que soñamos con la libertad de Venezuela estamos en peligro todo el tiempo.

SEMANA: Entonces, ¿qué va a hacer? Si está en peligro.

P.P.D.: Seguir haciendo los llamados, seguir dirigiéndome a las diferentes organizaciones, seguir tocando puertas para lograr, no solamente para mí, sino para todos aquellos que estamos haciendo la persecución lograr salir a un país donde podamos estar seguros realmente y hacerle un llamado también a los diferentes organismos porque las veces que hemos ido y e ido personalmente a buscar esa ayuda nos mandan de un lado para otro y, cuando llegamos de un organismo a otro, ese organismo nos vuelve a mandar al primer organismo que nos mandó a hablar con ellos.

SEMANA. Cuídese, porque es un caso muy delicado.