Hijo de Nicolás Maduro, asegura que si pierde contra Edmundo González, “entregamos y seremos oposición”

De igual manera, pidió que, sin importar el resultado de los comicios, al día siguiente de las elecciones, Venezuela en paz. También, diciendo que no tienen ningún problema en reconocer resultados en caso de que pierdan la elección. “Por lo menos, las dos nacionales que no han sido favorables. La reforma constitucional del 2007, recuerdo, estábamos en Miraflores, salió Chávez y dijo: ‘No ganamos, punto, ya perdimos la reforma’. Y en el 2015, apenas el CNE dio el resultado, reconocimos”, manifestó.

“Nosotros vamos a ganar, te lo ratifico. Soy aprehensivo con algunos medios de comunicación internacionales. No a un punto extremo, pero sí creo que están muy sesgados, que no ven, no están en la calle. Si Edmundo gana, entregamos y seremos oposición, listo”, dijo Maduro Guerra en diálogo con El País de España, asegurando que si tienen que ceder el poder, lo harán sin vacilar.