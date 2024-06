¿Hitler, Hamás y Pablo Escobar juntos? Así es la producción colombiana que busca reflexionar sobre el conflicto en Oriente Medio

Una producción colombiana se estrenó hace pocos días, “La Puerta del Infierno”, un micrometraje que tiene como protagonista a los actores Mauricio Mejía y Guy Davidyan, y que reúnen en una misma escena a tres figuras emblemáticas de la barbarie: Pablo Escobar, Adolf Hitler y un miembro de Hamás aun sin identificar. La historia está basada en los ataques que dicho grupo terrorista hicieron en un kibutz en Israel el pasado 7 de octubre, lugar hasta donde los artistas fueron a grabar.

En primer lugar, hablan del derecho universal a la existencia, afirmando que todos los seres humanos, sin importar su origen o creencias, tienen el derecho inalienable a la vida y la dignidad. También el rechazo a la violencia, ya que la diferencia nunca puede ser una justificación para el asesinato o la crueldad. Afirman que es urgente poner fin al ciclo de violencia que ha plagado la historia de la humanidad. Y la unidad global contra el odio para unirse en un frente común contra el legado de odio, sufrimiento y muerte que han dejado estos personajes y tantos otros.

Pablo Escobar junto a un militante de Hamás | Foto: La Puerta Del Infierno

“El producto audiovisual tiene como eje central los hechos ocurridos el pasado 7 de octubre de 2023, cuando miles de hombres armados de Hamás traspasaron la frontera israelí en distintos puntos y cometieron la masacre más cruel en la historia en ese grupo. Terminaron con más de 1.200 muertos, más de 2.300 heridos y más de 240 secuestrados en 20 localidades cercanas a la Franja de Gaza. Literalmente ese sábado la vida de miles de personas se convirtió en un infierno, por eso el nombre del video”, explica Guy Davidyan.

“Esa horrible mañana de octubre se encontraron frente a frente la incompatibilidad existencial entre Hamás e Israel. Yo me pregunto cuánto tiempo más esa incompatibilidad existencial va a ser la razón para que miles de personas en lugar de despertar tranquilamente, despierten con el sacudidor sonido de disparos, con explosiones aturdidoras y alarmas que vaticinan lo peor”, dice Jenny Vargas, directora de actores y cocreadora del guion de ‘La Puerta del Infierno’.

SEMANA entrevistó a Mauricio Mejía, actor colombiano, sobre dicha producción:

SEMANA: ¿De dónde nace la idea para realizar dicho proyecto?

Mauricio Mejía: El 7 de octubre, Guy Davidyan, mi amigo, él se encontraba en un estado de salud delicado. Estaba en una complicación coronaria y sucedió lo el fatídico 7 de octubre, lo impactó muchísimo. Y él no podía e irse por Israel a estar con su familia o entrar a la reserva a apoyar a su país. Por lo que empezó a generar ideas de cómo podía comunicarle a la gente lo que estaba pasando, escribió este guion, me lo envió, me preguntó qué me parecía y la verdad me pareció una muy buena idea para contarle al mundo lo que había pasado.

SEMANA: ¿Cómo fue la realización de este proyecto?

M.M.: Fue difícil que coincidiéramos en tiempos, que yo no estuviera grabando novelas, o series, o películas. De hecho, de hecho, yo tenía que rodar una película en Medellín, y como ya estaba comprometido para rodar este video, me tocó decirles que no a los de esta película para poder viajar. Cuando estaba en Madrid antes ir a Tel Aviv, justo en ese momento Irán hizo este ataque masivo contra Israel y a mí me cancelaron el vuelo y me tocó quedarme en Madrid todo el día mientras solucionaba. Mi esposa me decía, por favor devuélvete, cómo se te ocurre que te vas a ir para Israel a ahorita si los están atacando. Y la verdad, me comuniqué con la gente de Israel y me dijeron que el ataque fue repelido en 99 por ciento y todo está muy bien. Apenas abrieron espacio aéreo, pude llegar a Tel Aviv para sumarme al grupo para grabar el video.

SEMANA: ¿Cómo fue la experiencia de tener que grabar en un kibutz atacado por Hamás?

M.M.: Yo considero que eso se tiene que convertir en un campo santo. Porque cuando tú llegas a estos kibuts, donde ve ese que es un lugar tan bonito, es una comunidad de agricultores, su trabajo es cultivar el campo y las casas estaban incendiadas, pero veían los jardines en perfecto estado, todavía los aspersores que riegan el agua estaban funcionando. Pero ahí no estaba habitando nadie. Y había juguetes de niños, columpios, pero había un olor muy particular, como cuando hay un animal muerto, estaba presente. También había muchos gatos, y algo muy particular es que los gatos estaban como buscando cariño, o sea, las personas que les daban cariño, no estaban presentes.

Secuelas de una infiltración mortal de hombres armados de Hamás en el kibutz Beeri. | Foto: Reuters / Amir Cohen

SEMANA: ¿Hay algo que recuerde que lo haya conmovido?

M.M.: Lo que más me conmovió y qué fue lo que más me incentivo a mí en el corazón para hacer este video. Es la historia de este niño que se llama Kfir Bibas, que lo secuestraron junto con su familia, con su hermanito y este niño tenía seis meses y lleva ocho meses en cautiverio. Esta una de las historias que más me conmovió y fue la que me animó a contarle al mundo qué era lo que había pasado el 7 de octubre.