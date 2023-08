Hombre le mutila los dedos a un ladrón con un machete por intentar robar su casa

Sin embargo, el delincuente no sabía que dentro de la casa estaba el propietario, por lo que no le vio problema a hacer ruido. Aun así, el dueño no dudó en corretear al ladrón dentro de la casa con un machete que tenía a la mano hasta que el sujeto salió a la calle en donde fue alcanzado por el hombre, el cual le amputó varios dedos de la mano izquierda, dejándolo fuertemente lesionado.