Pilas: estos son los nuevos métodos de robo por mensajes de texto en 2023

Protegerse ante estas amenazas requiere seguir buenas prácticas de seguridad. Esto implica no dar clic en enlaces de fuentes dudosas, no proporcionar información sensible por mensajes de texto, mantener el sistema operativo y aplicaciones actualizados, usar contraseñas robustas y habilitar la autenticación de dos factores cuando sea posible. Mantenerse informado sobre las últimas tácticas de los delincuentes también es esencial para resguardar la información y los dispositivos.