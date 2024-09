Huelga en Israel: Biden dice que Netanyahu no hace lo suficiente para llegar a un acuerdo con Hamás

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu no está haciendo lo suficiente para lograr un acuerdo sobre la liberación de rehenes en poder del grupo islamista palestino Hamás desde el 7 de octubre.

Huelga en Israel

La confederación sindical Histadrut convocó la movilización después de que el ejército israelí anunciase, el domingo, haber encontrado los cuerpos de seis rehenes asesinados en el territorio palestino, tras casi once meses de conflicto.

El seguimiento de la huelga no fue igual en todas partes: mientras que en Tel Aviv y Haifa las autoridades indicaron que las escuelas y centros de secundaria permanecerían cerrados hasta las 11:45 am hora local, Jerusalén y Ascalón no adhirieron a la movilización.