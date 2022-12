Indignante: abuelita tuvo que cerrar su negocio porque le pedían fiado y jamás le pagaron

La mujer tenía un local de abarrotes, pero llegó el punto en el que no tuvo más dinero para surtir.

Una realidad para muchos se vio reflejada en TikTok donde se viralizó la historia de una abuelita, quien no tuvo más remedio que cerrar su negocio, luego de que las personas a las que les fio no saldaron las deudas. Su buen corazón la dejó prácticamente en la quiebra, pues ya no había forma de responderles a los proveedores.

Lo sucedido fue compartido en esa red social por @simonpollo, quien detalló que Tita, cuyo nombre de pila es María, ahora dedicaba su vida a vender dulces y algunos productos básicos fuera de su vivienda y, de esta forma, solventar el día a día. Para ello, se vale de una mesa, mientras espera que al cerrar la jornada no termine con las manos vacías.

Según relató el influencer, María subsistía antes gracias a una tienda de abarrotes, pero la vida le dio un giro de 180 grados cuando tuvo que buscar otra forma de generar ingresos. El tiktoker le compró algunos productos, pero por cada uno entregó una cuantía superior a su valor real, mientras la mujer dejaba entrever en sus ojos la emoción e incredulidad.

@simonpollo Cerro su tienda por que los clientes le pedían fiado y jamas le pagaron, ahora solo vende algunos dulces afuera de su casa ♬ sonido original - Simon Pollo

“¿Por qué le estamos dando esto? Porque en el mundo hay mucha gente mala, pero también hay mucha gente buena. La verdad que mis respetos para usted que, a su edad, le sigue echando ganas para salir adelante”, dijo Simón, una vez le entregó el dinero a Tita.

En respuesta, ella aseguró que realmente así era (el panorama) y ratificó el esfuerzo que le suponía sobrellevar cada día sin un trabajo estable o apoyo económico que le facilitara la situación. “La verdad que sí; pues, nada más mi esposo y yo, (y él) ahorita ya no ve”, dijo al comentar que su pareja tenía dificultades en su visión.

“No se encuentra uno con gente así tan generosa, se podría decir, verdad porque la verdad aquí, mis vecinos todos me defraudaron con mucho dinero y ya no pude surtir”, agregó. Por su parte, el tiktoker le expresó su admiración y mencionó un dicho popular que reza que ‘los tiempos de Dios son perfectos’.

Enseguida la animó para que continuara con la misma actitud para que “las cosas buenas” siguieran tocando su puerta.

Ese gesto le valió el asombro y felicitaciones de varios internautas en cientos de comentarios. Además, la escena en la que el joven consiguió sacarle una sonrisa a aquella mujer acumula casi 50.000 visualizaciones. De acuerdo con Publimetro de México, todo se desarrolló en la ciudad de Rosario, Sinaloa.

“No te conozco, pero me agrada mucho lo que haces, 👏🏻👏🏻 bendiciones 🙏🏻”; “La entiendo perfectamente. Yo cerré la mía por lo mismo. En cuanto les dije que ya no podía por falta de dinero para resistir, dejaron de ir, pero tampoco me pagaron”; “Si tuviera mucho dinero recorrería todo México y ayudaría a tanta gente como tú. Sé que en un futuro lo haré”, fueron algunos de los comentarios.

El contenido de Simón en esa plataforma digital suele incluir ayuda a varias personas en condición de vulnerabilidad. Un caso similar lo divulgó la jornada anterior cuando se percató de que un vendedor ambulante continuaba trabajando, aun cuando era de madrugada.

@simonpollo Era la 1 de la mañana y el seguía trabajando con el frío, para salir adelante ♬ sonido original - Simon Pollo

Cuando el joven le preguntó por qué seguía en la calle a esa hora y con frío, el adulto mayor, quien se identificó como Sebastián, le contó que eran días en los que no estaba recibiendo mayores ingresos con su venta y que buscaba quedarse el mayor tiempo posible.

En ese momento, y como en el caso anterior, le alegró la noche con una ayuda económica para que pudiera irse a descansar.