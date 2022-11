El tiktoker mexicano que es tendencia por invitar a un vendedor ambulante al Mundial de Qatar

A falta de un día para que México enfrente a Argentina por el Grupo C del Mundial de Qatar, un tiktoker de ese país compartió un video que no ha dejado de robarse la atención en esta red social, tanto que ya suma 2,9 millones de me gusta y 22.000 comentarios, además de 33.000 compartidos.

La popular grabación deja ver cómo el productor de contenido Alexis Omman invitó a un vendedor ambulante mexicano a cumplir el sueño de todo aficionado al balompié, asistir a un Mundial, todavía más a un país que culturalmente dista tanto como Qatar.

En el comienzo del video se ve a Omman en las calles de México preguntándole a los transeúntes si quieren asistir al Mundial. Basta responder que “sí” para que él invite a uno de ellos, pero como no se dan por enterados y piensan que se trata de una broma, la mayoría ni le responde”.

Omman, en un semáforo, se acerca a un joven ofreciéndoles plátanos a los conductores para ganarse la vida y le pregunta si lo quiere acompañar en el certamen mundialista, a lo que responde afirmativamente, aunque le pide que lo espere unos segundos que está cerrando una venta con quien maneja una volqueta.

“Esto que te voy a decir no es una broma, básicamente yo me dedico a hacer videos en internet y literalmente solamente porque me dijiste que sí' te quiero invitar a un viaje todo pagado al mundial”, le explicó Omman al joven.

“Sí, sí-món, dale”, fue la escueta respuesta del joven, Daniel, que se iba a beneficiar con el viaje.

La razón por la que Daniel no se emocionó, explicó Omman, es que él era quien respondía económicamente por la familia, como lo explicó luego con un mensaje en WhatsApp. Sin embargo, debido a que el tiktoker le ofreció brindar a su familia el sustento durante el viaje, aceptó.

Una vez el joven vendedor dio el “sí” definitivo, Omman comentó los restos que seguían de ahí en adelante: “Comprar rápidamente todo lo que una persona necesita para ir al Mundial, descubrir cómo comprar todo de la manera más barata posible y pintarse el cabello de rosado si no llegaban a tiempo para ver el primer partido de México”.

La Selección de México le obsequió la boleta a Daniel

Lo que siguió fue ayudar al emprendedor a obtener el pasaporte, conseguirle maletas de viaje y comprarle los tiquetes de avión.

Pero ya en Qatar hubo un problema: no tenían las boletas para ingresar al estadio y ver el debut contra Polonia. Por fortuna, luego de que el tiktoker, junto con sus seguidores, pidiera a la selección de México la ayuda con la entrada de Daniel para el partido inaugural.

“Pero por supuesto que claro que sí. Cuenta con eso”, fue la respuesta de la selección mexicana desde la cuenta oficial en Instagram. Lo que siguió fue correr para llegar a tiempo al compromiso.

México no anotó gol, para mala fortuna de Alexis Omman y su invitado. Pero hubo un momento que literalmente les sacó las lágrimas, cuando Memo Ochoa le atajó el penalti a nada más y nada menos que Robert Lewandowski, el capitán de Polonia y goleador del Barcelona. La ‘volada’ del guardameta conllevó a que el partido terminara en empate sin goles.

La mejor noticia tanto para el tiktoker como para Daniel sería que en la segunda jornada del Grupo C, México venciera a la favorita Argentina.

