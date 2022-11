A ritmo de Bad Bunny, Andrea Guerrero y Ricardo Henao bailaron y bromearon en Qatar

Los principales periodistas deportivos de Colombia se encuentran actualmente en territorio asiático cubriendo el Mundial de Qatar 2022, por lo que es común que compartan algunos espacios juntos. Varios rostros de los medios se cruzaron en este evento, compartiendo y disfrutando del ambiente que se vive en todo el mundo.

Andrea Guerrero, que lidera el equipo de Noticias RCN en la cita orbital, se robó las miradas con su participación en el cubrimiento de la Copa del Mundo, donde dio sus opiniones, sus informes y reveló detalles de los juegos que ya sucedieron en los principales estadios.

En medio de sus apariciones en los noticieros y las emisiones en vivo, la periodista deportiva aprovechó sus redes sociales para mostrar un poco del detrás de comerciales. La colombiana utilizó su cuenta oficial de Instagram y compartió una serie de fotografías en las que aparecía divirtiéndose junto a Ricardo Henao, su compañero y colega.

Según se apreció en las historias del perfil, Andrea Guerrero quiso mostrarles a sus seguidores cómo era el ambiente con Henao cuando iban a comerciales, buscando el espacio para bailar, dialogar y molestar un rato. La presentadora compartió una serie de imágenes en las que se le pudo ver moviendo el cuerpo con el también periodista, riéndose y cayendo al piso, mientras sus compañeros la observan y ayudan a levantar.

Estas fotografías fueron ambientadas con la famosa canción Titi me preguntó, de Bad Bunny, dándole un toque cargado de humor y diversión al momento. Pese a que no se sabe si la pareja de periodistas estaba escuchando algo en particular, el tema que integra el álbum Un verano sin ti fue apropiado para sacarle una sonrisa a más de uno de los curiosos.

En las imágenes se vio a Guerrero luciendo un atuendo de color rosa con tenis blancos, mientras que Henao llevaba una camisa clara y un jean.

“¿Y ustedes qué hacen en comerciales con Ricardo Henao?”, escribió la periodista deportiva en una imagen de fondo blanco, previo a mostrar la secuencia de fotos, donde se les vio sosteniendo sus micrófonos y los elementos necesarios para el noticiero.

Los periodistas publicaron una serie de fotos bromeando y bailando durante un corte de comerciales. - Foto: Captura de pantalla Instagram @andreaguerreroquintero

Andrea Guerrero y Ricardo Orrego se cruzaron en el Mundial de Qatar; mostraron si se caen mal

En los últimos días, Andrea Guerrero sorprendió a todos sus seguidores y compartió en Instagram una fotografía al lado de Ricardo Orrego, corresponsal de Caracol Televisión.

Pese a que no pertenecen al mismo medio, la cucuteña dejó ver en la postal que tiene actualmente una muy buena relación con el experimentado comunicador. Asimismo, mostró que en ese tipo de eventos no existe ningún tipo de rivalidad entre colegas.

En la imagen, que se hizo viral rápidamente en las diferentes redes sociales, se pueden apreciar a los dos presentadores abrazados y bastante contentos en medio del cumbimiento de la Copa del Mundo, que se disputará hasta el 18 de diciembre. Poco a poco se verá el avance del juego y cómo los equipos suman puntos.

Guerrero, de igual manera, aprovechó la fotografía con Orrego para etiquetar a otros colegas con los que ha compartido durante el evento deportivo, como el argentino Juan Buscalia y Ricardo Henao Calderón.

De acuerdo con los últimos datos expuestos, Caracol Televisión lidera el rating nacional durante los primeros días del Mundial. Este canal ha sido uno de los preferidos por los colombianos para ver las transmisiones de distintos eventos deportivos de talla mundial.

Cabe mencionar que la periodista cucuteña hace parte de las emisiones de Noticias RCN y también sale en dos programas de Win Sports, por lo cual tiene una jornada diaria bastante pesada.