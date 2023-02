Insólita razón por la que una mujer aplicó a más de 60 trabajos y nunca la llamaron

El proceso para aspirar a una oferta laboral, independientemente del sector, supone para muchos uno de sus mayores retos a la hora de cambiar de empleo o aspirar a una oportunidad. El proceso para que, inicialmente, la hoja de vida sea tenida en cuenta es el primer paso que puede extenderse, dependiendo la empresa y las funciones a desempeñar.

Algunos especialistas en reclutamiento recomiendan procurar no pasar por alto el mínimo detalle tanto en estudios, la experiencia con la que se cuenta, el dominio de algún programa (si es el caso) y hasta las referencias personales. A la hora de enviar el correo, en la parte de la fase inicial, no es un asunto menor revisar qué se dejará tanto en el asunto como en el cuerpo del mismo.

Detalles pueden llevar a que un proceso de selección no sea exitoso. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Ese fue el pormenor que no tuvo en cuenta una mujer a la hora de enviar su currículum vitae (CV), pues su contenido no tenía relación. En busca de trabajo, llegó a enviar más de 60 correos con la incertidumbre de por qué en ninguno de ellos conseguía respuesta, al menos para tener la certeza de que había sido recibido en uno de los múltiples intentos.

¿Qué terminó adjuntando?

“Nunca olvidaré que solicité trabajo cuando tenía 17 años durante meses y nunca escuché nada solo para darme cuenta de que 60 solicitudes más tarde estaba adjuntando mi registro menstrual y no mi CV”, fue el mensaje que trinó quien en redes sociales se identifica como Ashleigh Keenan.

Ese ‘error’ derivó en que sus intentos de aquella época, por vincularse a un entidad, fueran infructuosos y resultaran en una pérdida de tiempo. Al evocar ese episodio en las las redes sociales, viralizó su publicación y hubo hasta comentarios de reclutadores y otros usuarios con experiencias similares.

Mujer envió aproximadamente 60 veces su currículum vitae sin ningún éxito. - Foto: Getty Images / JLGutierrez

“¿Pero ninguna de las empresas pensó en decírtelo?”, “Trabajo en reclutamiento. Te sorprendería la cantidad de cosas aleatorias que aparecen en lugar del CVS de las personas”, “Como reclutador, no puedo enfatizar al público en general que verifique sus archivos adjuntos. He tenido de todo desde desnudos, documentos de viaje y hasta un certificado de defunción”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.

Otro caso similar fue tendencia

A otra mujer la búsqueda de trabajo se le convirtió en más que una odisea cuando, como le sucedió a Ashleigh Keenan, envió decenas de veces su currículum vitae sin recibir ninguna respuesta. La mexicana, Damaris Renovato, no revisó el contenido de lo que adjuntaba y no fue sino hasta tiempo después que encontró la razón por la que nadie la tenía en cuenta.

Varias hojas de vida fueron enviadas erróneamente por una mujer mexicana (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Blasius Erlinger

En lugar de exponer en el correo sus aptitudes y dejar compilado el por qué debía ser contratada, Renovato terminó enviando una lista para hacer el mercado.

“Resulta que hace dos años siempre estaba enviando mi CV pero yo decía ‘achis’, por qué nadie me llama y nunca me respondieron nada. Hoy me doy cuenta de que el archivo de Word que estuve enviado por dos años es una lista de súper”, contó la mujer en su cuenta de Facebook.

La confusión pudo deberse a que el documento estaba marcado con su nombre, aunque su contenido no decía más que un kilogramo de tortillas, cebolla, aguacate, salchicha, papaya y dos tipos de chile. La falla fue tomada con humor en esa red social en la que se adjuntó la evidencia.

“Yo también la pensaría dos veces antes de contratar a alguien a quien le gusta la papaya”, “¿Cuál es el chile del normal?”, “Si yo fuera la de recursos humanos, le habría llamado sólo para preguntarle cuál es el chile del normal”.