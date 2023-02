La historia de la colombiana en Madrid, España, acusada de abandonar a su hija por irse a trabajar

Una colombiana de 23 años radicada en España vive una pesadilla luego de que decidiera dejar a su hija de 4 años sola en su casa para irse a trabajar en la noche. Debido al llanto de la menor, los vecinos llamaron a la policía, llevaron a la menor a un centro de acogida en donde aún se encuentra y la mujer fue detenida por abandono de menores.

De acuerdo con el diario El País de España, que reporta el caso en detalle, la mujer salió de Colombia con dos de sus hermanos y su pequeña de año y medio para Madrid, en un vuelo sin retorno en 2019. Esto buscando una vida mejor, después de haber trabajado un buen tiempo en una fábrica textil del pacífico, sin que económicamente notaran gran progreso.

¿Qué pasó?

Los hechos sucedieron el pasado 16 de febrero, la mujer dejó a la niña sola en la noche mientras dormía, para ir a trabajar al bar, en donde había conseguido un trabajo recientemente.

La colombiana había trabajado desde hacía años como interna en España, cuidando personas mayores, pero hacía poco había muerto la señora mayor para la que estaba trabajando y a falta de otras opciones, tomó un trabajo en el bar.

“Yo siempre he trabajado de interna cuidando a personas mayores y, siempre que el trabajo me ha impedido cuidar de mi hija, he pagado para que alguien me la cuide”, cuenta y prosigue diciendo “Murió la mujer a la que yo cuidaba y me salió ese trabajo de noche. Aquel día, a última hora, me fallaron todas las personas a las que yo acudo habitualmente y que mi hija quiere y conoce, y tuve que irme a trabajar, porque si no trabajo, ¿cómo la mantengo? Yo la he sacado adelante sola, todo lo que he hecho en mi vida es por ella”, dice resignada a El País.

En días recientes, la madre había faltado varias veces a su trabajo nuevo para atender a la menor, que había estado enferma.

Prometí nunca ser como mi madre

La joven madre no ha querido ser identificada por los medios hasta no resolver el problema, dice que no quiere ser tachada como mala madre y se avergüenza de haber tomado la decisión de dejar a su hija sola esa noche.

De acuerdo con ella, su mamá siempre fue una figura ausente en su infancia, por lo que no quiere repetir la historia y por eso se llevó a su niña a España. Asegura que si hubiera querido abandonar a la niña, la había dejado con el papá y con su propia familia ese 28 de noviembre de 2019, cuando salió de país: “Cuando tuve a mi hija me prometí que yo nunca sería como mi madre, ni le haría sentir eso a mi niña”.

Esa noche le dio la comida a la niña, le puso sus juguetes al lado y le ubicó su propio celular cerca a la cama, después de que se durmiera. A las 10.30 salió, con la esperanza de regresar a las 4:00 de la mañana y encontrarla durmiendo, como ya había sucedido en una noche anterior.

Un vecino fue el que llamó a la policía cuando la menor comenzó a llorar, los agentes llegaron, nadie respondía al timbre. Dice la policía que fue la propia niña la que abrió la puerta, pero su madre dice que fue un vecino pakistaní que llegaba en ese momento al edificio.

Desde ese momento circularon imágenes de la mujer esposada y noticias falsas, entre las ciertas, como que la niña no había comido desde hacía horas.

Actualmente, la mujer solo puede ver a su niña una vez a la semana, aunque pueden hablar a diario, y comenta con tristeza que en su primera conversación la niña le preguntó ¿Por qué me dejaste sola esa noche?