Así fue el atroz crimen de una mujer a manos de su ‘sugar daddy’

Como Alfonso F.B.A. fue identificado un hombre de 53 años, señalado como el sugar daddy y responsable de la muerte en Madrid, España, de una joven que respondía al nombre de Milena. La familia de la mujer busca respuestas y teme que la justicia europea termine por archivar el caso, luego de que esta considerara que había suficientes pruebas que vinculaban a F.B.A. con lo ocurrido.

Ese individuo fue encontrado muerto el 26 de noviembre de 2022, dos días después de la fecha en que se habría quitado la vida. Según la investigación, el deceso de la mujer (de 20 años) tuvo lugar el 22 del mismo mes en el apartamento del sujeto, en cuyo sitio presuntamente había una habitación para ejecutar prácticas sexuales que incluían simulación de asfixia.

El sospechoso fue encontrado muerto el 26 de noviembre de 2022. (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Helen H. Richardson/MediaNews Group/The Denver Post via Getty Images / Colaborador

De acuerdo con la jueza a cargo de las pesquisas, “no existe el más mínimo indicio ni duda razonable” de que Milena murió en la casa de Alfonso F.B.A. “por asfixia, cuando se encontraba sola con él en dicha vivienda, apuntando todos los datos de que se dispone de que dicho proceso asfíctico se produjo en el transcurso de la práctica de relaciones sexuales”, informó Telemadrid.

¿Qué pasará con las pesquisas?

El sujeto dejó el cuerpo de Milena en una habitación diferente, que durante el allanamiento fue encontrada con candado. Posterior al crimen, medios locales señalaron que el individuo le comentó a otra mujer sobre sus intenciones de suicidarse al apelar a su ‘estado mental’.

La mamá de la víctima insiste en que “no parará hasta que se esclarezca todo”, pues quiere que se recaben todas las pruebas para determinar si hubo o no participación de un tercero en el fallecimiento de su hija. Por su parte, ‘El Español’ informó que aunque lo más posible es que se cierren las indagaciones no será una decisión que se tome inmediatamente.

La justicia no descarta terminar archivando el caso. (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Autor: Chris Ryan

“Aunque todo apunta a que dicha decisión vaya a ser la que ponga fin al presente procedimiento”, el veredicto se tomará una vez se hayan analizado unos expedientes que faltan y entre los que se incluye lo que arroje la autopsia, señaló ese diario. La jueza no consideró necesario que se llame a más posibles testigos ni se ahonde en nuevas pruebas.

‘Tiktoker’ murió a manos de su pareja

La vida de la tiktoker peruana Marilyn Martínez se apagó el 16 de enero de este año cuando fue asesinada por su esposo, Alexánder Israel Pinedo Barrón, en la vivienda que compartían. La mujer solía difundir en sus redes sociales rutinas de ejercicio y algunas veces subía videos con su compañero sentimental en los que incluso bailaban.

El crimen de la 'tiktoker' tuvo lugar el 16 de enero. - Foto: TikTok @marilyn.fitmommy

Pinedo Barrón confesó el crimen y dio detalles de los últimos momentos de vida de la mamá de su hijo. “Normal, grábame, con todo, todo ha sido puñal. Yo cuando la maté vi el hueso de ella, vi toda la sangre que salía (...). Entonces yo dije: ‘acá, me toca a mí’, pero como soy un cobarde no me pude suicidar”, afirmó el individuo peruano. “Ahora ya sé lo que me espera”, recogió América TV.

La información preliminar apuntó a que el hijo de la pareja presenció todo lo sucedido. El individuo fue aprehendido en ese domicilio y quedó a disposición de las autoridades, mientras que la familia de Marilyn Martínez sigue desconcertada por las razones.

“Él sabía lo que estaba haciendo y delante de su hijo menor, quitándole la vida a su propia esposa (...) sin ningún motivo. Yo como tío quisiera saber si hubo algún motivo para cometer eso, ese crimen tan horrible, tan sanguinario a una dama”, lamentó un tío de la joven.