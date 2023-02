Colombiana que se fue a vivir España cuenta su historia y revela 20 consejos para sobrevivir en la Madre Patria

Natalia Marenco es una de las miles de colombianos que empacó maletas y comenzó a buscar suerte en otro país. El destino de ella fue Madrid a donde llegó con muchas ilusiones al lado de su esposo e hijo pequeño. Ahora se dedica a ayudar a otros que quieren dar ese salto. Contó su historia para SEMANA:

“Con mi esposo siempre pensamos en salir del país a vivir en Europa. Siempre creímos que hay formas distintas de vivir, con más tranquilidad y menos violencia en el día a día. Queríamos que nuestro hijo entendiera el mundo de otra manera.

Sabíamos también que no queríamos irnos a explorar, por lo que debíamos migrar en unas condiciones casi que excepcionales: con un buen trabajo y papeles. Y un día pasó, el destino fue España, y ya con hijo incluido vendimos y regalamos todo en Colombia, desde electrodomésticos hasta libros. Empacamos nueve maletas y llegamos a una ciudad, que todos nos decían y hoy comprobamos que es maravillosa, pero en la que no conocía a nadie y que solo había visto en internet.

Para irnos debimos entender varias cosas: que íbamos a estar solos, sin soporte cercano, sin empleada y sin niñera, que nos tocaría un apartamento más pequeño y que mi búsqueda de trabajo podría demorar. Además que nuestro hijo iba a crecer lejos de sus abuelos, pero comprendiendo el mundo de una manera distinta. También debimos aprender que las cosas son cosas y que se puede comenzar de cero, sin nada material.

Y así llegamos, con todas las ilusiones, sin entender mucho todo lo que implicaba cambiar de país, más allá de la soledad y la melancolía. Tuvimos momentos complejos: no entender los trámites, sentir que no nos querían alquilar un piso por ser extranjeros, que nos bloquearan la cuenta hasta que demostráramos que no es dinero de lavado de activos, tener que cocinar, lavar, ordenar, trapear. Entender que mi experiencia profesional poco o nada valía acá en España... Nos enfermamos, el cambio de clima y llegar en invierno fue complejo, desarrollamos alergias y nos dio covid justo en Navidad.

Marenco se dedica ahora a asesorar a la gente que quiere un cambio de vida en este país. Estos son sus 20 consejos para sobrevivir en ese sueño:

A man wearing a face mask to protect against the spread of coronavirus takes a selfie at Mayor square in downtown Madrid, Spain, Saturday, Dec. 12, 2020. The rate of Spain's coronavirus contagion has dropped to levels not seen since the end of August, when a resurgence began in earnest, but the country's top coronavirus expert says that the situation remains of "high risk" and that the curve of contagion needs to be flattened to avoid a third wave before vaccination begins. (AP Photo/Manu Fernandez) - Foto: AP

Haz bien las cuentas: Crea un presupuesto realista sobre los gastos que tendrás: alquileres, comida, transporte, diversión, servicios públicos, entre otros. Además, ten en cuenta todo el dinero que necesitas para cumplir con los requisitos de, por ejemplo, alquiler de apartamento. Deja un poder amplio y suficiente en Colombia: A esa persona de confianza que te ayude a resolver temas bancarios, administrativos o demás. Esto se saca en una notaría y la persona autorizada puede sacar las vigencias cada vez que deba ayudarte con algo. No olvides avisar al banco que viajarás y cambiar las notificaciones de seguridad del Banco, que no te lleguen al teléfono, sino al correo, así evitarás que te bloqueen la cuenta Trae todos tus certificados económicos: Ellos son la garantía para poder rentar un apartamento o habitación, y para evitar que te bloqueen tu recientemente abierta cuenta bancaria española. Sirven extractos y certificados bancarios, contrato de trabajo y última declaración de renta para demostrar de dónde viene el dinero que mueves en el país, y que tienes soporte para pagar tu vivienda. Si viajas con tus hijos en edad escolar: Averigua el calendario escolar, y el proceso de admisiones para la educación pública y concertada. Además, debes traer las notas validadas por la Secretaría de Educación de tu ciudad, para que pueda ingresar al colegio al grado que corresponde sin problema.

- Foto: Getty Images

5. Evita pagar por adelantado por apartamentos: hay muchos estafadores que piden pagos por adelantado para “reservar” el apartamento. Si vas a buscar un sitio para alquilar de corta estancia para tu llegada hazlo por páginas web oficiales (idealista, AirBNB, Booking.com) o con personas recomendadas.

6. Lleva contigo lo necesario: Y una de las formas de hacerlo eficientemente es priorizar la ropa de la estación a la que llegas. Si es invierno, el vestido de baño o las faldas cortas sobran. Si llegas en verano, botas y abrigos no los utilizarás. A medida que va avanzando el año, podrás ir comprando (hay buenas tiendas de segunda o descuentos) la ropa que necesites.

Al llegar

7. Empadronate: Apenas tengas tu lugar de residencia, debes asistir a las oficinas del ayuntamiento a empadronarse. Este paso es vital para demostrar el tiempo que has vivido en el país.

8. Sé turista en tu ciudad: En medio del caos y el estrés que puede llegar a convertirse la llegada, tomarse unos días para caminar, o ir a un museo (averigua por los días y horas de entradas gratuitas) te ayudarán a conectar con la que será tu nueva ciudad.

9. Saca tu identidad digital: Ella te ayudará a realizar trámites de forma muy sencilla en internet.

10. Escucha a tu cuerpo. Cuando migras, puedes enfermarte. Sea por el clima, por el agua, por los cambios. Es normal, no te preocupes, pero ten a la mano tu directorio médico del seguro que has contratado para pedir las citas cuando lo necesites.

11. Mídete en gastos los primeros meses: La llegada puede ser costosa, no hagas grandes gastos -como rentar un carro de largo plazo- sin antes saber cómo serán tus finanzas durante tu estancia en España.

12, Busca grupos afines: Sea en redes sociales o por medio de amigos, para que comiences a construir círculo de amistades en tu nuevo lugar.

13. Saca tu tarjeta personalizada del Metro: Y ahorra viajando en el sistema de transporte público. El sistema de Madrid es uno de los mejores de Europa y Metro de Valencia funciona 24 horas, por citar 2 ejemplos.

14. Si decides tener carro propio: puedes conducir con tu pase colombiano durante 6 meses, sin embargo, debes cambiarlo para evitar multas de tránsito. Por convenio entre Colombia y España, no necesitas hacer el curso para realizar el canje de la licencia de conducción.

Manejo del dinero

- Foto: Getty Images/iStockphoto

15. Pagar con datáfono no tiene costo: Eso alivia los costos cuando necesitamos pagar algo con nuestro dinero en Colombia. Reciben pagos con tarjeta débito desde €1 en kioscos, taxis y hasta los buses.

16, Los cajeros no cobran lo mismo: algunos cajeros cobran entre €4 y 7€, otros el equivalente a $5.000 pesos colombianos. Identificar los más económicos ayuda a ahorrar.

17. Las licencias de aplicaciones de streaming y música son más baratas en Colombia: si puedes mantenerlas en tu país de origen, dado que el valor en euros puede ser mucho más elevado.

18. Libre competencia servicios públicos: si alquilas una vivienda, puedes elegir el operador de servicios de gas y electricidad, y cambiarte al que te ofrezca mejor tarifa y beneficios y así ahorrar dinero.

19. Ahorra en agua: en muchas ciudades de España hay fuentes de agua potable donde puedes rellenar tu termo de agua.

20. Investiga sobre temas tributarios: En España la Hacienda es extremadamente quisquillosa (que lo diga Shakira), es mejor tener claro si debes o no declarar impuestos, cuándo y cómo. Es mejor tener esa tranquilidad que pagar multas.

La visa para teletrabajar

El teletrabajo es la modalidad productiva que se fortaleció en el mundo luego del golpe propinado por la pandemia de covid-19, empresas y naciones se percataron sobre las ventajas que el trabajo en casa puede traer tanto para las compañías como para los trabajadores. España no fue la excepción.

Desde que inició el año 2023, entró en vigencia la ley que permite dar la posibilidad a personas que teletrabajan para alguna compañía internacional para que puedan residir en España con la aprobación de una visa especial. La nueva ley “startups” llega como una oportunidad para quienes deseen vivir en ese país mientras ejercen labores a distancia.

Luego de su expedición, la denominada visa de nómada digital podrá ser renovada en un plazo máximo de cinco años.

Cabe señalar que esta visa le es otorgada a aquellos que trabajen una empresa extranjera y que esta no esté ubicada dentro de territorio español. Es decir, no está diseñada para desarrollar el teletrabajo local.

Luego de su expedición, la denominada visa de nómada digital podrá ser renovada en un plazo máximo de cinco años. - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cuáles son los requisitos para aplicar?

Ser profesional y acreditar su experiencia de mínimo tres años.

Dar constancia de que están trabajando de forma remota para empresas no radicadas en España.

Tener más de un año teletrabajando para compañías no españolas.

El 80 % de los ingresos que devengue deben proceder de su trabajo para compañías no españolas.

Es necesario contar con un contrato de trabajo o, si se labora de forma independiente, poder “dar fe” de que se ha estado trabajando para una entidad fuera de España.

Se deberá demostrar que los ingresos son suficientes para sostenerse en el país europeo y que se cuenta con una dirección.

Para poder aplicar se debe generar una solicitud en las oficinas de los consulados, no es necesario que el solicitante se encuentre viviendo en el país de origen. En caso de que el teletrabajador permanezca regularmente en territorio español este podría solicitar la residencia.

Una vez cuenten con la aprobación de esa visa, los colombianos (y también de otras nacionalidades) podrán radicarse en España y continuar sus funciones de manera digital. Además, también se da la posibilidad de que puedan desarrollar algún emprendimiento.

Desde que inició el año 2023 entró en vigencia la ley que permite dar la posibilidad a personas que teletrabajan para alguna compañía internacional puedan residir en España con la aprobación de una visa especial. - Foto: Getty Images

Así las cosas, España se suma a otras naciones que ofrecen alternativas similares para los “nómadas digitales”, teniendo en cuenta que cada territorio está en la libertad de determinar sus condiciones.

¿Qué países no piden visa a los colombianos en 2023?

El anuncio de Reino Unido de levantar el visado para los colombianos que quieran hacer turismo despertó hace unos meses no solo gran interés, sino expectativa por las posibilidades que estos países ofrecen. Esto, en cuanto a aspectos como nuevas experiencias, intercambio de culturas y educación.

Sin embargo, los países que conforman el Reino Unido se sumaron a la lista mucho más amplia de naciones que no contemplan la visa como uno de sus requisitos para acceder. Otras naciones también están buscando facilitar el intercambio y cooperación al abrir sus puertas a un número de personas cada vez mayor.

A la fecha, son en total de 194 países en todo el mundo, de estos solo 129 permiten el ingreso a colombianos que presenten su pasaporte. Así las cosas, el país se ubica en la posición número 33 de los 98 lugares que tienen más restricciones a la hora de viajar.

La firma The Henley Passport Index divulgó recientemente su último análisis, en el que destaca a Japón como un país “privilegiado”, pues sus ciudadanos solo tienen limitado el paso en uno de 194 sitios. Le siguen Singapur y Corea del Sur con vía libre en 192 lugares.

129 países permiten el ingreso a colombianos que presenten solo su pasaporte. - Foto: Getty Images / Autor: Andrew Bret Wallis

“A pesar del acceso mundial inigualable y sin precedentes brindado a los ciudadanos de estas tres naciones durante los 17 años de historia del índice, la demanda de pasajeros internacionales en la región de Asia-Pacífico solo ha alcanzado el 17 % de los niveles anteriores a la covid-19, según las últimas estadísticas de IATA”, destaca el informe.

América: Bolivia, Chile, República Dominicana, Argentina, Brasil, El Salvador, Belice, Venezuela, México, Uruguay, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Ecuador, Guyana, Guatemala, Trinidad y Tobago, Surinam, Perú, Paraguay, Honduras, Bahamas, Aruba, Cuba, Curazao, San Pedro y Miquelón, Barbados, Bonaire, Guadalupe, San Martín (área holandesa), San Cristóbal y Nieves, Jamaica, Martinica, Guyana Francesa, San Bartolomé, Dominica, Isla de Saba y San Eustaquio.

Europa: Georgia, Grecia, España, Bulgaria, Alemania, Noruega, Chipre, Suecia, Turquía, letonia, Eslovaquia, Finlandia, Hungría, Francia, Mónaco, Ciudad del Vaticano y Suiza, Italia, Lituania, Rusia, San Marino, Luxemburgo, Bélgica, Dinamarca, República Checa, Croacia, Austria, Albania, Moldavia, Estonia, Kosovo, Liechtenstein, Montenegro, Holanda, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, Andorra, Polonia, Serbia, Rumania, Portugal, Malta e Islandia.

Oceanía: Polinesia Francesa, Samoa, Wallis y Futuna y Nueva Caledonia.

Asia: Filipinas, Corea del Sur, Hong Kong, Maldivas, Israel, Singapur y Qatar.

África: El requisito no figura en Mayotte, Reunión y Marruecos.